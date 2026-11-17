Đặng Xuân Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17-11, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra vụ cướp giật 278 tờ vé số của một người khuyết tật xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 13-11, ông H.V.D. (62 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ) đang ngồi trên xe ba bánh điện bán vé số trên đường Bùi Công Trừng, ấp 49, xã Đông Thạnh thì một nam thanh niên chạy xe máy đến hỏi mua vé số.

Khi ông D. đưa xấp vé số cho người này lựa chọn, nam thanh niên bất ngờ giật toàn bộ 278 tờ vé số, trị giá 2,78 triệu đồng, rồi tăng ga bỏ chạy.

Đáng chú ý, ông D. là người khuyết tật, bị mất chân trái.

Đến 8h10 ngày 14-11, ông D. đến Công an xã Đông Thạnh trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Công an xã phối hợp tổ 8 Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy xét nghi phạm.

Khoảng 12h10 ngày 14-11, tức khoảng 4 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, tổ công tác phát hiện, mời Đặng Xuân Trung (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về trụ sở làm việc. Tại đây, Trung thừa nhận đã thực hiện vụ giật 278 tờ vé số của ông D..

Sau khi gây án, Trung chạy về khu vực phường Thuận Giao, bán 148 tờ vé số cho người đi đường, thu được 1,28 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Đối với 130 tờ vé số còn lại, Trung giữ để chờ kết quả xổ số vào chiều 13-11 nhưng không trúng thưởng. Sau đó, ngày 14-11, Trung đến một tiệm internet để chơi game và bị công an phát hiện.

Hiện Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự hoàn tất thủ tục bắt khẩn cấp Đặng Xuân Trung để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đặng Xuân Trung chạy xe máy giật xấp vé số của người đàn ông khuyết tật - Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông đuổi theo Đặng Xuân Trung trong vô vọng - Ảnh cắt từ clip