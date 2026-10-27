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Giảm xe tại vòng xoay Dân Chủ bằng cách cải tạo cụm hẻm xung quanh

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Sáng 27-10, phường Nhiêu Lộc bắt đầu cải tạo cụm hẻm 210 nối từ đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Phúc Nguyên, giúp giảm xe giờ cao điểm cho khu vòng xoay Dân Chủ.

Giảm xe tại vòng xoay Dân Chủ bằng cách cải tạo cụm hẻm xung quanh - Ảnh 2.

Cụm hẻm 210 nối từ đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Phúc Nguyên là hẻm nhiều nhánh nhỏ. Từ hẻm này người dân có thể thông ra tuyến đường lớn, tránh thời điểm ùn ứ tại vòng xoay Dân Chủ thời gian cao điểm.

Theo ông Lê Thành Quốc - Phó chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị, công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp hẻm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân.

Những tuyến hẻm được cải tạo, nâng cấp không chỉ góp phần tạo nên bộ mặt khang trang cho đô thị, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

"Chúng tôi xác định rằng hiệu quả của một công trình không chỉ được đánh giá bằng việc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mà còn phải đem lại giá trị, lợi ích thiết thực, lâu dài đối với người dân.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các đơn vị thực hiện và người dân chính là yếu tố quan trọng để các công trình được triển khai thuận lợi và đạt kết quả cao nhất", ông Quốc nhấn mạnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Ngô Thị Hiền - Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc - cho biết thời gian qua phường đã tiến hành cải tạo rất nhiều tuyến hẻm. Đặc điểm địa bàn phường có rất nhiều hẻm thông các tuyến đường lớn với nhau. Việc cải tạo hẻm vừa nâng cao chất lượng sống cho người dân và phần nào giải tỏa áp lực cho các trục đường lớn trên địa bàn phường đang có dự án thi công.

Là người dân hưởng lợi từ dự án khi hoàn thành, ông Bùi Xuân Dũng - đại diện hộ dân hẻm 210 Cách Mạng Tháng 8, cho biết sẽ đồng hành cùng phường và đơn vị thi công. Gia đình ông sẽ gương mẫu trong việc hỗ trợ về mặt bằng và vận động bà con cùng hỗ trợ đơn vị thi công trong quá trình thực hiện.

Giảm xe tại vòng xoay Dân Chủ bằng cách cải tạo cụm hẻm xung quanh - Ảnh 3.

Việc cải tạo cụm hẻm này giúp giảm xe cho vòng xoay Dân Chủ - Ảnh: LÊ PHAN

Giảm xe tại vòng xoay Dân Chủ bằng cách cải tạo cụm hẻm xung quanh - Ảnh 4.

Thời gian thi công trong 45 ngày - Ảnh: LÊ PHAN

Giảm xe tại vòng xoay Dân Chủ bằng cách cải tạo cụm hẻm xung quanh - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Nhiêu Lộc trao đổi với các hộ dân và yêu cầu khi cải tạo hẻm phải dọn cây cảnh đang để lấn ra đường, tạo không gian cho người dân đi lại - Ảnh: LÊ PHAN

Cải tạo cụm hẻm nối Cách mạng tháng 8 với Nguyễn Phúc Nguyên, giảm xe cho vòng xoay Dân Chủ - Ảnh 5.Cận cảnh con đường gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên

Sáng 11-10, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM ra mắt tuyến phố kinh doanh gốm sứ trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, kỳ vọng thu hút thêm lượng khách hàng đến mua sắm và tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh của các tiểu thương.

LÊ PHAN
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    Chủ đề: vòng xoay Dân Chủ phường Nhiêu Lộc đường Nguyễn Phúc Nguyên cải tạo hẻm chỉnh trang đô thị

    Dòng sự kiện: Chỉnh trang đô thị

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