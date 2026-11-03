Giám đốc nhận 322 triệu đồng chuyển khoản nhầm, trả lại một phần rồi chặn liên lạc

Cơ quan công an tạm giữ Nguyễn Xuân Hưng, Giám đốc Công ty TH, để điều tra hành vi chiếm giữ số tiền hàng trăm triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 3-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (43 tuổi, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TH, để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản do người khác chuyển khoản nhầm.

Lấy tiền chuyển khoản nhầm để tiêu xài, trả nợ

Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm giám đốc.

Sau khi phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền. Đồng thời, chị tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại để thông báo cho chủ tài khoản phối hợp hoàn trả.

Tuy nhiên, dù biết rõ số tiền 322 triệu đồng không phải của mình mà do người khác chuyển nhầm, Hưng vẫn tự ý lấy để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Cơ quan công an xác định, tại thời điểm xảy ra sự việc, Công ty TH do Hưng làm giám đốc cũng không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng không có việc làm ổn định.

Vay mượn trả lại 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc

Khi chị C. nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tài sản, Hưng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn để chuyển trả cho chị C. 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc, không hoàn trả nốt số tiền còn lại.

Không nhận lại đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C. đã đến cơ quan công an trình báo.

Làm việc với cơ quan công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích chi tiêu cá nhân và hiện nay không có khả năng hoàn trả.

Từ kết quả xác minh ban đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm cần liên hệ ngân hàng để xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện hoàn trả theo quy định; không tự ý sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Đồng thời, người chuyển khoản nhầm cần thông báo sớm cho ngân hàng và trình báo công an khi cần thiết, tránh nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo.