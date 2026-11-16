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Gia Lai phê duyệt dự án khu đô thị hơn 11.400 tỉ ven đầm Thị Nại

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay ven đầm Thị Nại có tổng diện tích gần 118ha. Bao gồm 52,8ha đất, 65ha diện tích mặt nước và rừng ngập mặn.

Gia Lai phê duyệt dự án khu đô thị sinh thái hơn 11.400 tỉ ven đầm Thị Nại - Ảnh 1.

Một góc dự án Khu Nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay ven đầm Thị Nại - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 16-11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu Nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay.

Theo quyết định vừa phê duyệt, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay, trụ sở tại phường Quy Nhơn, là nhà đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.433 tỉ đồng. Vị trí tại Khu A2 thuộc Khu A - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay có tổng diện tích gần 118ha. Bao gồm 52,8ha đất, 65ha diện tích mặt nước và rừng ngập mặn ven đầm Thị Nại.

Dự án xây dựng khu đô thị sinh thái, gồm các hạng mục: nhà ở và các công trình giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; phục vụ nhu cầu về nhà ở, du lịch và để bán, cho thuê…

Theo quy hoạch, khu vực có quy mô dân số dự kiến khoảng 6.400 người. Gồm 793 lô đất nhà ở thấp tầng; nhà chung cư cao tối đa 15 tầng. Ngoài ra, còn có các công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế chiều cao tối đa 5 tầng. Công trình thể dục thể thao chiều cao tối đa 3 tầng; cùng đất công viên cây xanh sử dụng công cộng.

Theo tiến độ phê duyệt, dự kiến việc khởi công xây dựng các công trình nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội sẽ triển khai từ quý 3-2027. Đến hết quý 4-2030 hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết việc giữ lại và trồng mới cây xanh rừng ngập mặn (quy mô khoảng 9,88ha) nhằm bảo vệ bờ đầm, tạo hành lang sinh thái lọc nước tự nhiên và duy trì bãi sinh sản cho các loài thủy hải sản. 

Đồng thời, kiểm soát hoạt động thi công san lấp, nạo vét và xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra đầm tránh làm suy giảm chất lượng nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sinh vật thủy sinh.

Gia Lai phê duyệt dự án khu đô thị hơn 11.400 tỉ ven đầm Thị Nại - Ảnh 3.Ngắm những bức ảnh kể chuyện đầm Thị Nại

Triển lãm 'Giữa dòng hợp lưu' giới thiệu 13 dự án nhiếp ảnh tư liệu về con người, đời sống và mối quan hệ với tự nhiên tại đầm Thị Nại, được thực hiện trong khuôn khổ khóa học nhiếp ảnh tư liệu.

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    Chủ đề: nhà đất đô thị ven sông dự án  bất động sản rừng ngập mặn đầm Thị Nại đô thị sinh thái

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