Ông Ni Chih Hao - Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam trong buổi phỏng vấn cùng Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: DNCC

Nhìn lại chặng đường đầu tiên đặt nền móng tại mảnh đất Việt Nam, Tổng Giám đốc Ni Chih Hao cho biết củ mì (củ sắn) là một trong những điểm khởi đầu quan trọng của Vedan Việt Nam.

Từ những khảo sát tìm vùng nguyên liệu, quy hoạch, hướng dẫn bà con nông dân trồng trọt, đến hành trình chế biến nguyên liệu và ứng dụng công nghệ sinh học, doanh nghiệp từng bước đổi mới, mở rộng sản xuất và nâng cao giá trị nông sản Việt bằng cả tâm huyết.

Trong hành trình bền bỉ ấy, Vedan chưa từng đi một mình. Công ty luôn gắn bó và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Đồng Nai và Việt Nam.

Sau 35 năm hoạt động, nền tảng phát triển của doanh nghiệp không chỉ đến từ công nghệ hay chất lượng sản phẩm, mà còn được xây dựng từ sự tin tưởng và gắn kết lâu dài với người lao động, đối tác cùng địa phương.

Đặc biệt, ông Ni nhấn mạnh yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững chính là con người. Vedan luôn xem người lao động là tài sản quý giá nhất, đồng thời duy trì triết lý kinh doanh "cùng tồn tại, cùng phát triển" với bốn giá trị cốt lõi "thành tín, sáng tạo, trách nhiệm, vượt trội".

Với ông, hình ảnh những gia đình có thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp tục trao gửi thanh xuân và sự nghiệp cho công ty chính là minh chứng thiêng liêng nhất cho một niềm tin không dễ gì có được.

Nhắc về những ký ức khắc ghi sâu đậm nhất trong chặng đường đồng hành cùng Vedan Việt Nam, ánh mắt Tổng Giám đốc Ni Chih Hao lại hướng về khoảng thời gian thử thách ngặt nghèo của đại dịch COVID-19 - khi cả tập thể cùng gắng sức đồng lòng vượt qua giông bão.

"Đó là quãng thời gian áp lực và bất ổn bủa vây mỗi người, nhưng chính trong khó khăn ấy, tình người lại bừng sáng.

Hơn 1.500 CBCNV đã sẵn sàng ở lại công ty suốt 5 tháng, lặng lẽ kề vai sát cánh giữ vững sản xuất và an toàn phòng dịch. Họ hỗ trợ nhau từ que test nhanh, vật tư y tế đến việc chia sẻ từng suất ăn và dành sự quan tâm ấm áp cho đồng nghiệp cần giúp đỡ", ông bồi hồi chia sẻ.

Ông Ni cho biết COVID-19 là dấu mốc thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia của tập thể Vedan Việt Nam. Ảnh: DNCC

Qua thực tế đó, Tổng Giám đốc nhận thấy văn hóa doanh nghiệp không chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà cần được thể hiện qua các hoạt động hằng ngày cũng như lúc khó khăn.

Từ việc người quản lý cần làm gương đến sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ nhân viên, mỗi hành động đều góp phần gìn giữ và tiếp nối những giá trị cốt lõi của Vedan Việt Nam.

Sự gắn kết được vun đắp qua nhiều thế hệ sẽ đưa Vedan hướng đến chặng đường tiếp theo với mục tiêu không chỉ tăng trưởng về quy mô, mà còn trở thành doanh nghiệp được xã hội và người tiêu dùng tin tưởng.

Bên cạnh việc tiếp tục tạo thêm nhiều sản phẩm mới, nâng cao công nghệ, công ty sẽ chú trọng đào tạo và phát triển nhân tài, tạo điều kiện để mỗi thành viên đều có thể tiếp tục trưởng thành và đóng góp vào sự phát triển chung.

Mời bạn cùng theo dõi tập Talkshow "35 năm phát triển, một cam kết bền vững" để lắng nghe những chia sẻ của Tổng Giám đốc Ni Chih Hao và nhìn lại hành trình 35 năm của Vedan Việt Nam.

Xem đầy đủ tập Talkshow tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=G53SZTqgwu4