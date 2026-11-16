Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm chi trả tới 300% số tiền bảo hiểm

Ngày 16-11, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) công bố sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân toàn diện Fubon An tâm vạn dặm Alpha. Sản phẩm hướng đến bảo vệ tài chính cho khách hàng và gia đình trước những rủi ro tai nạn bất ngờ.

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây tổn thất về sức khỏe, tinh thần và tài chính. Các khoản chi phí cấp cứu, phẫu thuật, điều trị, phục hồi sức khỏe, cùng nguy cơ mất nguồn thu nhập của người trụ cột có thể tạo thêm gánh nặng cho gia đình.

Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc chủ động bảo vệ vững chắc nguồn tài chính gia đình, Fubon Life Việt Nam phát triển sản phẩm Fubon An tâm vạn dặm Alpha với phạm vi bảo vệ rộng, mức phí và phương thức đóng phí linh hoạt.

Bảo vệ trước nhiều rủi ro tai nạn

Theo Fubon Life Việt Nam, Fubon An tâm vạn dặm Alpha có số tiền bảo hiểm từ 100 triệu đồng đến 2 tỉ đồng, đáp ứng các nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính khác nhau của khách hàng.

Sản phẩm dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 18 đến 70. Thời hạn bảo hiểm một năm và có thể tái tục hằng năm. Khách hàng được lựa chọn đóng phí theo quý, nửa năm hoặc cả năm.

Quyền lợi bảo hiểm lên tới 300% số tiền bảo hiểm

Cũng theo Fubon Life Việt Nam, một trong những điểm đáng chú ý của sản phẩm là quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 300% số tiền bảo hiểm trong một số trường hợp tử vong do tai nạn.

Cụ thể, sản phẩm bảo vệ khách hàng trước các trường hợp tử vong do tai nạn thông thường, tai nạn đặc biệt khi tham gia phương tiện giao thông công cộng hoặc tai nạn khi là hành khách trên các chuyến bay thương mại.

Bên cạnh quyền lợi tử vong, sản phẩm còn chi trả khi người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn. Mức chi trả có thể lên tới 100% số tiền bảo hiểm, tùy theo mức độ thương tật.

Phạm vi bảo vệ cũng bao gồm trường hợp bỏng độ 2 trở lên do tai nạn, với diện tích bỏng từ 20% tổng diện tích bề mặt cơ thể. Quyền lợi này góp phần hỗ trợ khách hàng có thêm nguồn tài chính trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn và chi phí điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Qua đó, sản phẩm góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính khi người được bảo hiểm không may gặp sự cố.

Bà Lo, Mei-Fang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam - cho biết Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha được phát triển với mong muốn mang đến giải pháp bảo vệ dễ tiếp cận, linh hoạt và thiết thực cho khách hàng.

"Không chỉ bảo vệ vững chắc nguồn tài chính gia đình trước rủi ro tai nạn xảy ra, sản phẩm còn góp phần giúp khách hàng an tâm trong cuộc sống, công việc và những chuyến đi hàng ngày" - bà chia sẻ.

Với phạm vi bảo vệ tai nạn toàn diện, quyền lợi nổi bật và số tiền bảo hiểm linh hoạt, Fubon Life Việt Nam tin tưởng Fubon An Tâm Vạn Dặm Alpha sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho những khách hàng mong muốn tăng cường lớp bảo vệ mạnh mẽ trước các rủi ro tai nạn, đồng thời xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân và gia đình.

Fubon An tâm vạn dặm Alpha chính thức được phân phối thông qua hệ thống đại lý của Fubon Life Việt Nam từ ngày 16-11-2026. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm cá nhân của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Fubon Life Việt Nam đang hoàn thiện sản phẩm Fubon An tâm vạn dặm Beta, dòng bảo hiểm tai nạn cá nhân cao cấp dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu bảo vệ cao hơn. Sản phẩm dự kiến được giới thiệu trong thời gian tới thông qua kênh phân phối trực tuyến, giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận và tham gia bảo hiểm trên nền tảng số.

Thông tin về Fubon Life Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 60 GP/KDBH ngày 15-12-2010, với vốn điều lệ 1.400 tỉ đồng. Với triết lý kinh doanh "Thành tín - Thân thiện - Chuyên nghiệp - Sáng tạo", doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ theo nhu cầu khách hàng. Fubon Life Việt Nam cho biết đã 11 lần nhận giải thưởng Rồng Vàng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức trong giai đoạn 2012-2026. Năm 2024, doanh nghiệp lọt Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành bảo hiểm nhân thọ do Viet Research bình chọn. Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động xã hội như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em và trao tặng dụng cụ học tập. Fubon Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Tài chính Fubon, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm tại nhiều thị trường châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Philippines. Năm 2025, Tập đoàn Tài chính Fubon năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp bền vững nhất thế giới do tạp chí TIME phối hợp với Statista bình chọn. Tập đoàn xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng, đứng thứ 4 trong nhóm các định chế tài chính toàn cầu và dẫn đầu nhóm tập đoàn tài chính tư nhân tại Đài Loan tính đến tháng 9-2025.