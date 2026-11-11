Duyên Quỳnh, Tấn Giao xúc động khi đến Buôn Ma Thuột, thăm di tích lịch sử

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến - Ảnh: LAN HƯƠNG

Sáng 11-11, tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn đại biểu TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa và nghe thuyết minh tại Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến và Tượng đài Bác Hồ tại công viên Buôn Ma Thuột.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM tổ chức.

Duyên Quỳnh ấp ủ ca khúc tặng quê hương

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM; bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, thành viên Ban Tham vấn Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM, các thành viên hội đồng và các văn nghệ sĩ.

Các đại biểu dâng hương tại Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến - Ảnh: LAN HƯƠNG

Là người con sinh ra tại Buôn Ma Thuột, ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết chị luôn cố gắng sắp xếp công việc để trở về quê hương mỗi khi có dịp biểu diễn hoặc tham gia các chương trình.

Theo nữ ca sĩ, chuyến đi lần này là dịp gặp gỡ đồng nghiệp, lắng nghe những chia sẻ và tiếp thu thêm kiến thức về nghệ thuật.

Duyên Quỳnh tiết lộ đã ấp ủ ý tưởng sáng tác một ca khúc về Buôn Ma Thuột trong khoảng hai năm qua. Tuy nhiên, cô vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chất liệu để hoàn thiện tác phẩm.

"Tôi vẫn chưa tìm đủ chất liệu để có thể hoàn thành ca khúc này. Nhưng chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ có một ca khúc dành tặng riêng cho quê hương mình" - nữ ca sĩ bộc bạch.

Ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động khi được về TP Buôn Ma Thuột tham gia tập huấn, giao lưu với các đồng nghiệp - Ảnh: LAN HƯƠNG

Với NSND Tấn Giao, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến Buôn Ma Thuột. Tham gia chương trình, anh có dịp tìm hiểu về vùng đất, con người và những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Tấn Giao kể trước chuyến đi, anh có nhiều tò mò về cuộc sống, sinh hoạt và con người Buôn Ma Thuột. Qua những trải nghiệm ban đầu, anh cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của vùng đất này.

Nghệ sĩ Tấn Giao cùng ca sĩ Hồng Thắm song ca trong chương trình sinh hoạt chuyên đề ở Đắk Lắk - Ảnh: LAN HƯƠNG

"Dù là lần đầu đến đây nhưng tôi đã cảm nhận được sự gần gũi với con người Buôn Ma Thuột" - Tấn Giao nói với Tuổi Trẻ.

Theo nam nghệ sĩ, những hoạt động tìm hiểu lịch sử giúp người nghệ sĩ có thêm kiến thức, hiểu hơn về những đóng góp của các thế hệ đi trước. Qua đó, mỗi người có thêm nhận thức và trách nhiệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Trương Hiếu Thảo cũng chia sẻ chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Khoảnh khắc dâng hương tưởng niệm tại Địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến tại Buôn Ma Thuột, cô cảm nhận một tình cảm thiêng liêng khó diễn tả thành lời.

Các văn nghệ sĩ tham gia chương trình sinh hoạt chuyên đề tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: LAN HƯƠNG

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy cho biết chương trình tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của TP.HCM là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua.

Theo bà, đây là những nội dung thực sự cần thiết, có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ văn nghệ sĩ trong giai đoạn hiện nay.

"Việc tổ chức chương trình lần này có ý nghĩa rất thiết thực.

Không chỉ tạo thêm động lực, cảm hứng cho các văn nghệ sĩ trong quá trình sáng tác, chương trình còn giúp mỗi người có thêm góc nhìn, kiến thức và nhận thức về những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động nghề nghiệp" - bà cho hay.