Khu vực cổng 11 gồm ba nút giao tại các vị trí đường Bùi Văn Hòa giao với đường Võ Nguyên Giáp, đường Bùi Văn Hòa giao với quốc lộ 51 và đường Võ Nguyên Giáp giao với quốc lộ 51 - Ảnh: A LỘC

Ngày 25-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII, Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng Land Việt Nam đề xuất đầu tư.

Đường trên cao quốc lộ 51 có ba nút giao

Theo quyết định trên, dự án đường trên cao quốc lộ 51 đi qua bốn phường Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Long Bình (TP Đồng Nai).

Tuyến đường có điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt (phường Trấn Biên), điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân), tổng chiều dài khoảng 6,2km. Trong đó phần cầu cạn dài hơn 4,6km.

Cầu chính rộng 26m với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Phần đường quốc lộ 51 bên dưới cầu cạn sẽ được nâng cấp, cải tạo bảo đảm tối thiểu 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Trên tuyến sẽ xây dựng ba nút giao gồm ngã tư Vũng Tàu, Hương lộ 2 (nay là đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh) và cổng 11.

Cụ thể, nút giao ngã tư Vũng Tàu gồm 7 nhánh, kết nối các hướng đường Lê Văn Duyệt, quốc lộ 51, cầu Đồng Nai và Amata thông qua hệ thống cầu, hầm. Nút giao bên dưới cầu có dạng vòng xoay.

Nút giao Hương lộ 2 gồm 5 nhánh, trong đó có cầu vượt tầng 3 kết nối từ Hương lộ 2 vượt qua đường trên cao quốc lộ 51.

Riêng khu vực cổng 11 gồm ba nút giao tại các vị trí đường Bùi Văn Hòa giao với đường Võ Nguyên Giáp, đường Bùi Văn Hòa giao với quốc lộ 51 và đường Võ Nguyên Giáp giao với quốc lộ 51.

Mô phỏng nút giao Hương lộ 2 nối ra quốc lộ 51 - Ảnh: CII

Ảnh hưởng hơn 1.200 hộ dân

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, dự án cần thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 58,1ha đất và ảnh hưởng đến khoảng 1.248 hộ dân, trong đó khoảng 246 hộ phải giải tỏa toàn bộ, tái định cư.

Quyết định cũng nêu rõ quá trình thi công trên quốc lộ 51 và quốc lộ 1 đang khai thác có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực dự án, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, lún, nứt công trình lân cận.

Theo dự kiến, dự án bố trí tường chống ồn kiêm chắn sáng cao khoảng 2,5m dọc hai bên cầu cạn trên toàn tuyến nhằm hạn chế tiếng ồn và ánh sáng từ xe cộ ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình lân cận.

Để hạn chế ảnh hưởng trong quá trình thi công, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai yêu cầu chủ dự án khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng nhà dân và các công trình lân cận trong phạm vi quy định trước khi thi công, đồng thời giám sát độ rung, lún, nứt trong suốt quá trình thi công.

Trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ lún, nứt công trình, chủ dự án phải dừng ngay các hoạt động liên quan, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định.

Việc lắp đặt dầm cầu vào ban đêm phải thông báo trước cho người dân ít nhất 3 ngày. Hạn chế vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm và giờ nghỉ của người dân.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 28.700 tỉ đồng Ngày 28-4-2026, HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là HĐND TP Đồng Nai) thông qua chủ trương đầu tư dự án đường trên cao quốc lộ 51 với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 28.700 tỉ đồng. Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Việc đầu tư đường trên cao quốc lộ 51 nhằm tháo gỡ ùn tắc giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Đồng Nai, kết nối với TP.HCM và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.