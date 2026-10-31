'Đừng khinh thường một bông hoa chưa nở', BIGBANG gây sốt cùng loạt xu hướng rần rần cõi mạng

Cùng Tuổi Trẻ điểm tuần qua (26 đến 31-10), mạng xã hội có gì hút tương tác? - Ảnh: PEXELS

Cùng Tuổi Trẻ điểm qua tuần vừa rồi (26 đến 31-10), mạng xã hội có gì vui, hút tương tác?

"Đừng khinh thường một bông hoa chưa nở" với loạt màn lột xác khiến dân mạng ngỡ ngàng

Câu nói "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở" đang trở thành xu hướng được nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng. Trào lưu thu hút sự chú ý thông qua những video ghép ảnh quá khứ và hiện tại, ghi lại màn "lột xác" ngoạn mục của người tham gia.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đu trend, lột xác ngoạn mục với nhan sắc thăng hạng, thần thái cuốn hút, thu hút lượng tương tác khủng - Ảnh: ĐOÀN THIÊN ÂN

Trong các video, người dùng thường chia sẻ hình ảnh thời còn vụng về, chưa biết chăm chút ngoại hình, ăn mặc đơn giản hoặc chưa tự tin trước ống kính. Sau đó, hình ảnh chuyển sang phiên bản hiện tại với diện mạo chỉn chu, phong cách thời trang nổi bật và thần thái tự tin hơn. Sự tương phản giữa hai thời điểm tạo nên hiệu ứng bất ngờ, khiến nhiều người thích thú.

Không chỉ khoe màn thay đổi ngoại hình, trào lưu còn truyền tải thông điệp tích cực: không nên vội đánh giá người khác qua diện mạo hay hoàn cảnh ở hiện tại. Mỗi người đều có hành trình trưởng thành riêng, cần thời gian để khám phá bản thân, học cách chăm sóc ngoại hình và tìm ra phong cách phù hợp.

Bên cạnh những màn "dậy thì thành công", nhiều người còn biến tấu câu nói theo hướng hài hước, tự trêu bản thân thời chưa biết sử dụng ứng dụng chỉnh ảnh, tạo dáng hay lựa chọn trang phục. Những hình ảnh đối lập có phần "dở khóc dở cười" càng khiến xu hướng trở nên gần gũi.

Trào lưu cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ, KOL tại Việt Nam, trong đó có Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên và diễn viên hài Mạc Văn Khoa cùng vợ.

Suối Tiên "thất thủ": Hội lụy tình đổ bộ, quyết gọi người yêu cũ "hồi cung"

Những ngày gần đây, Khu du lịch Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) bất ngờ trở thành điểm hẹn của hội thất tình, khi dân tình rủ nhau tìm đến Cây Tình Duyên với hy vọng "triệu hồi" người yêu cũ quay về.

Nguồn cơn bắt đầu từ teaser bộ phim hài lãng mạn Bắt Cá Ba Tay, dự kiến khởi chiếu ngày 4-12-2026, với màn cầu nguyện vừa bi lụy vừa hài hước của nhân vật do Thúy Ngân thủ vai: "Con ước… ai bỏ con… sẽ quay lại với con!". Một câu thoại khiến hội lụy tình nghe xong chỉ biết gật gù đồng cảm, còn hội đang yên ổn cũng phải ngoái nhìn người cũ một phen.

Cây tình duyên trong phim bỗng trở thành điểm check-in hot, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến - Ảnh: Chụp từ trailer phim

Thế là Cây Tình Duyên bỗng được dân tình chú ý. Người đến cầu duyên, người tranh thủ check-in, người kéo hội bạn thân đi "xin vía" với mong muốn tình cũ sớm ngày hồi tâm chuyển ý.

Chẳng biết lời ước có linh nghiệm đến đâu, nhưng xem ra sức hút của bộ phim đã khiến không ít trái tim từng tan vỡ rục rịch "khởi động lại". Đi Suối Tiên chuyến này, người cầu bình an, người cầu tài lộc, riêng hội thất tình chỉ có một tâm nguyện: người cũ chưa chắc quay đầu, nhưng đã bỏ thì xin đừng bỏ luôn cơ hội tái hợp.

BIGBANG trở thành tâm điểm trend tuần với concert lịch sử tại Hà Nội

Sự kiện BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong tuần qua, sau hai đêm diễn thành công vào ngày 24 và 25-10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Với sự góp mặt của G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG, concert đánh dấu chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm sau 9 năm, đồng thời hướng đến cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG.

Biển người hâm mộ đổ về concert BIGBANG, cùng hòa mình vào không khí âm nhạc bùng nổ và cuồng nhiệt - Ảnh: MXH

Sự trở lại của ba thành viên trên sân khấu đã khơi dậy sự háo hức của cộng đồng người hâm mộ, thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo thống kê, sự kiện ghi nhận 23.640 lượt thảo luận và 279.770 lượt tương tác, cho thấy sức lan tỏa đáng chú ý của BIGBANG tại Việt Nam.

Không chỉ là một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, hai đêm diễn còn trở thành chủ đề nổi bật trong các cuộc trò chuyện trực tuyến, khẳng định sức hút bền bỉ của nhóm nhạc huyền thoại K-pop sau nhiều năm hoạt động.

Ballon d’Or 2026 gây chú ý với chiến thắng lịch sử của Harry Kane

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 (Ballon d’Or) trở thành tâm điểm chú ý trong tuần khi diễn ra tối 26/10 tại nhà hát London Palladium, Anh, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm sự kiện được tổ chức bên ngoài Paris.

Tâm điểm của đêm trao giải là Harry Kane, tiền đạo Bayern Munich và đội tuyển Anh, khi giành Quả bóng vàng nam, vượt qua Kylian Mbappé và Lamine Yamal. Chiến thắng này đưa Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt danh hiệu sau 25 năm.

Kane nhận giải Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm - Ảnh: GETTY

Ở hạng mục nữ, Alexia Putellas được vinh danh, trong khi Lamine Yamal tiếp tục giành Kopa Trophy lần thứ ba liên tiếp. Các giải thưởng đáng chú ý khác thuộc về Unai Simón (Yashin Trophy), Luis de la Fuente (huấn luyện viên nam xuất sắc nhất), PSG (câu lạc bộ nam xuất sắc nhất) và Barcelona (câu lạc bộ nữ xuất sắc nhất). Bukayo Saka nhận Giải Sócrates nhờ những đóng góp xã hội.

Với loạt kết quả nổi bật cùng dấu mốc tổ chức đặc biệt, Ballon d’Or 2026 nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu bóng đá quốc tế.

OSAD và Hà An Huy gây sốt với MV "Như một người rưng", nhanh chóng chiếm Top 1 Trending YouTube

MV "Như một người rưng" của OSAD và Hà An Huy gây sốt mạng xã hội, nhanh chóng vươn lên Top 1 Thịnh hành YouTube Việt Nam sau khi ra mắt - Ảnh cắt từ MV

MV "Như một người rưng" của OSAD và Hà An Huy trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong tuần sau khi ra mắt tối 27-10, nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 Thịnh hành YouTube Việt Nam.

Sản phẩm gây chú ý khi làm mới bản hit ballad "Như một người dưng" của nhạc sĩ Thanh Hưng theo phong cách Drill Hiphop hiện đại, với phần phối khí của producer Gaz cùng X-part do chính hai nghệ sĩ chấp bút.

Đặc biệt, MV thu hút khán giả nhờ sự đối lập giữa phần âm nhạc bắt tai và hình ảnh đầy tính giải trí, khó đoán, cùng những màn trình diễn độc lạ của Hà An Huy.

Sự xuất hiện của Thái VG, Hồ Đông Quan và An Trương càng tăng thêm sức hút cho sản phẩm. Chỉ trong chưa đầy 24-48 giờ, MV đã thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo nhiều bình luận hài hước từ cộng đồng mạng, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của màn kết hợp này.

Dân mạng đua nhau nhờ AI "lấp đầy căn phòng" trong mơ

Chỉ với một bức ảnh căn phòng trống và vài dòng mô tả, người dùng có thể nhờ AI thiết kế không gian mang đậm dấu ấn cá nhân, từ phòng làm việc, góc trưng bày sở thích đến căn phòng đầy màu sắc.

Trào lưu này đang lan truyền trên mạng xã hội khi nhiều người thử tải ảnh phòng trống lên ChatGPT, yêu cầu AI dựa trên những gì biết về mình để bố trí nội thất, trang trí không gian theo cách độc đáo, thậm chí càng cầu kỳ càng tốt.

Những hình ảnh thành phẩm khiến người xem thích thú bởi từng món đồ, chi tiết trang trí đều thể hiện cá tính và sở thích của chủ nhân.

"Dùng tất cả những gì bạn biết về tôi để lấp đầy căn phòng này, làm cho nó thật khoa trương", là câu lệnh để tạo ảnh - Ảnh do AI tạo