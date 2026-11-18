Bộ sưu tập Teadore - móc khóa thú bông hình chú voi được thiết kế theo hình ảnh văn hóa của từng quốc gia nhân dịp 9 năm thành lập của CHAGEE - Ảnh: CG

CHAGEE giới thiệu chiến dịch kỷ niệm 9 năm thành lập với chủ đề "One World. One CHAGEE. Celebrating 9 Years, Together". Đây là lần đầu thương hiệu tổ chức sinh nhật trên quy mô toàn cầu, với các hoạt động tại Trung Quốc đại lục, châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là bộ sưu tập Teadore - móc khóa thú bông hình chú voi được thiết kế theo hình ảnh văn hóa của từng quốc gia. Trong đó, phiên bản Việt Nam mang áo bà ba và hoa sen, hai hình ảnh gắn với đời sống và văn hóa truyền thống.

Một thế giới cùng thưởng trà

Ở mỗi vùng đất, trà hiện diện trong những tập quán và nghi thức khác nhau, từ lời chào khách đến những buổi gặp gỡ gia đình. Với chiến dịch năm nay, CHAGEE khai thác sự đa dạng ấy để kể câu chuyện về văn hóa trà và những điểm giao thoa giữa các quốc gia.

Thành lập năm 2017, CHAGEE hiện có hơn 7.000 cửa hàng trên toàn thế giới và phục vụ hơn 2 tỉ ly trà mỗi năm, theo thông tin từ doanh nghiệp. Dịp kỷ niệm 9 năm, thương hiệu sử dụng hình ảnh thiên mã cùng những dải sáng gợi hình số 9 và các quỹ đạo sao trải dài qua núi non, biển cả.

Dịp kỷ niệm 9 năm, thương hiệu sử dụng hình ảnh thiên mã, với những dải sáng gợi hình ảnh số 9 và các quỹ đạo sao trải dài qua núi non, biển cả.

Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật bích họa Đôn Hoàng và những tuyến giao thương cổ xưa, nơi trà từng đồng hành cùng con người trên hành trình khám phá những vùng đất mới.

Hình ảnh ấy gợi nhắc một hành trình vẫn đang tiếp diễn. Trà tiếp tục đi cùng những cuộc gặp gỡ, những nền văn hóa và những thế hệ người thưởng thức mới.

Mỗi vùng đất góp vào hành trình chung một màu sắc riêng, tạo nên ý nghĩa sâu sắc hơn cho lời mời cùng nâng ly trong dịp sinh nhật CHAGEE.

CHAGEE lựa chọn hình ảnh thiên mã, với những dải sáng gợi hình ảnh số 9 và các quỹ đạo sao trải dài qua núi non, biển cả - Ảnh: CG

Chú voi kể những câu chuyện văn hóa khắp thế giới

Một trong những điểm nhấn của dịp kỷ niệm năm nay nằm ở Teadore - móc khóa thú bông hình chú voi xuất hiện với nhiều diện mạo mang bản sắc của các quốc gia.

Nhân vật Teadore bắt nguồn từ hình tượng Cha Xiao Xiang tại Trung Quốc, lấy cảm hứng từ loài voi gắn với lịch sử vận chuyển trà trên Con đường Trà Mã cổ đạo. Nhân vật có sắc xanh gợi những vùng trà Vân Nam, đôi tai tạo hình lá trà và ký hiệu chữ C trên đỉnh đầu. Tên gọi Teadore được ghép từ "tea" (trà) và "adore" (yêu mến).

Trong chiến dịch kỷ niệm năm nay, nhân vật được phát triển thành nhiều phiên bản theo đặc trưng văn hóa địa phương. Tại Singapore, Teadore lấy cảm hứng từ Merlion - biểu tượng sư tử biển của quốc đảo.

Phiên bản Malaysia sử dụng trang phục kebaya, họa tiết batik và hoa dâm bụt. Hàn Quốc có hình ảnh hanbok, Thái Lan gắn với trang phục Muay Thai, còn Indonesia đưa vào các chi tiết từ di sản Betawi của Jakarta.

Giữa bức tranh đa văn hóa ấy, Teadore Việt Nam xuất hiện với chiếc áo bà ba và hoa sen thân thuộc. Dáng áo giản dị gợi nhớ nét duyên dáng mộc mạc, những miền quê bình yên và sự chân tình trong đời sống thường nhật. Hoa sen mang đến vẻ đẹp thanh nhã, gắn với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chiếc áo bà ba và hoa sen giờ đây cùng hiện diện trong bộ sưu tập Teadore toàn cầu của thương hiệu này, mang theo một phần câu chuyện và văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng yêu trà toàn cầu.

Ông Công Trần, Giám đốc Marketing CHAGEE Việt Nam, cho biết thương hiệu mong muốn người yêu trà tại mỗi quốc gia có thể tìm thấy hình ảnh văn hóa quê hương trong chiến dịch toàn cầu. Với Việt Nam, đó là áo bà ba, hoa sen và những nét gần gũi trong đời sống thường ngày.

Việc đưa các biểu tượng địa phương vào cùng một bộ sưu tập là cách thương hiệu này thể hiện thông điệp "One World. One CHAGEE", trong đó mỗi quốc gia có một dấu ấn riêng nhưng cùng tham gia câu chuyện chung về văn hóa trà.

Trà nhài kết hợp hương xoài nhiệt đới cho ngày hội chung

Dịp này CHAGEE giới thiệu bộ đôi Trà Nhài Xoài BO-YA gồm Trà Sữa Nhài Xoài BO-YA và Trà Nhài Xoài BO-YA Nguyên Bản - Ảnh: CG

Bên cạnh những hình ảnh văn hóa, hành trình kỷ niệm 9 năm còn được kể qua hương vị của trà.

Tại Việt Nam, CHAGEE giới thiệu bộ đôi Trà Nhài Xoài BO-YA gồm Trà Sữa Nhài Xoài BO-YA và Trà Nhài Xoài BO-YA Nguyên Bản, mang đến hương vị độc đáo khi trà nhài kết hợp hương xoài nhiệt đới.

Theo doanh nghiệp, nền trà được phối trộn từ bốn thành phần trà nhài tuyển chọn tại Vân Nam, kết hợp các kỹ thuật ướp hoa một lần, ba lần và năm lần. Phiên bản trà sữa sử dụng thêm sữa tươi, trong khi phiên bản nguyên bản tập trung vào hương trà và trái cây.

Ngụm đầu mang sắc thái xoài chín mọng, tiếp nối bằng các tầng hương hoa nhài và dư vị ngọt thanh.

Hai cách thưởng thức mang cá tính riêng, góp thêm lựa chọn hương vị cho người yêu trà trong dịp kỷ niệm. Đó cũng là cách CHAGEE tiếp tục đưa trải nghiệm trà nguyên lá vào đời sống hiện đại, nơi mỗi người có thể khám phá những tầng hương phù hợp với sở thích của mình.

Niềm vui sinh nhật sẻ chia qua từng món quà

Nhiều chương trình khuyến mãi cũng quà tặng hấp dẫn đang chờ đón khách hàng trong dịp này - Ảnh: CG

Trong ba ngày 15 đến 17-11-2026, CHAGEE triển khai chương trình Nation-Wide Tear & Win tại các cửa hàng tham gia trên toàn quốc. Chương trình Celebrate Together - Cùng CHAGEE đón sinh nhật, khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình có cơ hội nhận bánh sinh nhật mini tại 22 cửa hàng.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia chương trình Gift a Friend - Trao quà, cùng vui sinh nhật trên ứng dụng CHAGEE đến ngày 27-11-2026.

Dịp này, thương hiệu còn giới thiệu bộ sưu tập vật phẩm giới hạn gồm ly thủy tinh họa tiết, túi Everyday Carryall, nam châm blind box, móc khóa, mô hình trang trí và các phụ kiện mang hình ảnh Teadore cùng thiết kế sinh nhật 9 năm.