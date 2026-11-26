Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh - trao hoa cho ông Phạm Tấn Hòa (giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Thành Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM

Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh được hợp nhất từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Long An và Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh từ tháng 7-2025. Từ đó, Hiệp hội tiếp tục kiện toàn nhân sự, mở rộng quan hệ phối hợp, cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch, đồng thời phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tham gia các hoạt động chuyên môn và phối hợp với các đơn vị liên quan trong nghiên cứu, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch…

Năm 2026, du lịch tỉnh Tây Ninh tiếp tục đạt kết quả tích cực, ước đón 10,5 triệu lượt khách, tăng hơn 19%. Tổng doanh thu ước đạt 9.800 tỉ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ.

Đại hội lần thứ I đã bầu 27 thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 và 15 thành viên Ban Thường vụ.

Ông Nguyễn Thành Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cũng được bầu làm Chủ tịch danh dự của Hiệp hội.

Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh tiếp tục tham gia xây dựng vùng du lịch xanh - văn hóa - bản sắc - hiện đại, kết nối quốc tế - phục vụ cộng đồng, hội nhập ASEAN.

Song song đó, Hiệp hội hướng tới mục tiêu chung đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, đạt hơn 53 triệu lượt khách với tổng doanh thu du lịch hơn 44.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2031.

"Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh sẽ hướng đến mục tiêu góp phần đưa du lịch Tây Ninh vươn lên tầm cao mới, với quyết tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của du lịch tâm linh gắn với 'Núi Bà, nóc nhà Nam Bộ'; du lịch về nguồn với 'Trung ương Cục miền Nam - thủ đô kháng chiến' cùng các di sản văn hóa, di tích lịch sử;

Du lịch sinh thái gắn với rừng phòng hộ và vùng nước ngập Đồng Tháp Mười; du lịch đường sông gắn với Cảng quốc tế Long An; du lịch nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; du lịch MICE gắn với xúc tiến đầu tư.

Du lịch thể thao chất lượng cao gắn với sân golf; cùng với vùng biên mậu năng động gắn với đặc sản, OCOP và ẩm thực phong phú…", tân Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thành Thanh phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - yêu cầu Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh tăng cường liên kết doanh nghiệp, kết nối các điểm đến, khai thác hiệu quả lợi thế của không gian phát triển mới, chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái và du lịch xanh. "Ngoài việc quan tâm đến số lượng du khách đến tỉnh hằng năm, chúng ta cần đánh giá họ đã đến mấy lần, chi tiêu bao nhiêu tại đây và sản vật, địa danh Tây Ninh được quảng bá, lan tỏa đến đâu", ông Hòa nói thêm.