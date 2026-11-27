Học sinh ngày càng chủ động tìm kiếm thông tin du học sớm - Ảnh: DNCC

Tại FindingSchool Expo 2026 ở TP.HCM, đại diện các trường cùng phụ huynh đã gợi mở nhiều khía cạnh của hành trình này.

Chọn trường - không có bài toán tốt nhất cho tất cả

"Character before Career" (tạm dịch: Nhân cách trước sự nghiệp) là triết lý giáo dục được ông Luke Haywood - Giám đốc Quản lý tuyển sinh của The Stony Brook School - nhắc đến tại sự kiện.

Ông nói tôn chỉ của nhà trường là bồi dưỡng nhân cách và phát triển con người được thực hiện song song với định hướng mục tiêu học tập, nghề nghiệp. Mô hình nội trú cũng tạo điều kiện để học sinh học tập và sinh hoạt trong cùng một cộng đồng, tạo thuận lợi để du học sinh xây dựng gắn kết trong môi trường mới.

Bảng xếp hạng 28 trường tham gia FindingSchool Expo 2026 - Ảnh: DNCC

Còn bà Grace McGee - Giám đốc Tuyển sinh của Choate Rosemary Hall - cho biết học sinh có thể tham gia nhiều hoạt động như robotics, nghệ thuật và phục vụ cộng đồng.

Chính sách tuyển sinh của Choate không chỉ quan tâm đến thành tích học thuật, mà còn tìm kiếm những học sinh có đam mê phù hợp với các chương trình đào tạo của trường. Đồng thời cũng cởi mở trước những khác biệt và sẵn sàng thích nghi với sự độc lập.

Mỗi trường có định hướng đào tạo, thế mạnh học thuật và môi trường sinh hoạt riêng. Vì vậy, danh tiếng hay thứ hạng không thể thay thế việc đánh giá mức độ phù hợp với từng học sinh.

Chị Hảo - phụ huynh có con đang học lớp 12 tại Middlesex School - kể gia đình từng cân nhắc khoảng 4-5 trường và con chị đã tự chọn nơi phù hợp nhất từ hai trường gửi thư chấp thuận. "Những trường có thứ hạng cao thường yêu cầu học sinh thể hiện sở thích và đam mê riêng, thay vì dàn trải và cố gắng xuất sắc ở mọi lĩnh vực", chị Hảo nói.

Phụ huynh cùng một số học sinh cấp II có mặt tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Cung cấp dữ liệu, không chọn thay gia đình

Tại Expo, FindingSchool giới thiệu sáu nhóm tiêu chí lựa chọn trường gồm: loại hình trường, vị trí địa lý, chương trình học thuật, kết quả tuyển sinh đại học, hoạt động ngoại khóa và tài chính.

Khi tìm hiểu, phụ huynh nên xem xét nội dung và cấp độ môn học thay vì chỉ đếm số khóa AP hoặc IB. Đây là 2 chương trình học thuật bậc phổ thông có tính thử thách cao cho phép học sinh phát triển theo năng lực - định hướng học thuật riêng và được nhiều trường đại học tại Mỹ công nhận kết quả.

Với dữ liệu tuyển sinh đại học, cần phân biệt số học sinh được các trường đại học chấp nhận (acceptance) và số học sinh thực tế nhập học (matriculation).

Gia đình cũng nên tìm hiểu sự khác biệt giữa hỗ trợ tài chính và học bổng, đồng thời tính tổng chi phí thay vì chỉ nhìn vào học phí là những lời khuyên mỗi gia đình nên chú ý.

FindingSchool cung cấp dữ liệu về các trường tư thục tại Mỹ cùng công cụ tra cứu, xem bản đồ và so sánh thông tin. Qua đó hỗ trợ phụ huynh sàng lọc những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Đây chỉ là dữ liệu tham khảo và cần được đặt cạnh tính cách, sở thích cũng như năng lực và nhu cầu phát triển của từng học sinh khi tính toán chọn lựa trường phù hợp.

Đại diện một số trường THPT nội trú Mỹ giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và học sinh tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Trải nghiệm thực tế để chuẩn bị tốt hơn

FindingSchool Expo 2026 thu hút khoảng 100 gia đình tham dự, tạo cơ hội để phụ huynh và học sinh gặp gỡ đại diện các trường, tìm hiểu chương trình học và trao đổi về đời sống nội trú.

Một học sinh 13 tuổi có mặt tại sự kiện chia sẻ rằng bạn muốn gặp gỡ đại diện nhiều trường để tự tìm ra môi trường phù hợp. Bên cạnh sự háo hức về cuộc sống ký túc xá và cơ hội có bạn cùng phòng, bạn này cũng chia sẻ những lo lắng khi nghĩ đến việc sống xa gia đình và làm quen với cộng đồng mới.

Việc trực tiếp trò chuyện với đại diện tuyển sinh, đặt câu hỏi và nghe chia sẻ từ những gia đình đã có trải nghiệm sẽ giúp học sinh hình dung cụ thể hơn về hành trình phía trước. Từ dữ liệu trường học, bảng xếp hạng đến những cuộc gặp trực tiếp, mỗi nguồn thông tin đều có vai trò riêng trong quá trình lựa chọn.

Như khuyến nghị của ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, CEO Công ty tư vấn chiến lược Knapper Global Advisors (KGA), gia đình nên chủ động chuẩn bị từ sớm, đồng thời xác định môi trường có thể đáp ứng nhu cầu học tập và hỗ trợ sự phát triển lâu dài của học sinh.

Bà Khuất Khải Hoàn, nhà sáng lập AEG Vietnam, chia sẻ: "Trường nội trú Mỹ không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao mà còn tạo môi trường để học sinh phát triển tính tự lập, khả năng thích nghi và bản sắc cá nhân. Chúng tôi tin rằng một ngôi trường tốt là nơi mỗi học sinh nhận được sự quan tâm, định hướng và cơ hội cần thiết để khám phá và phát triển thế mạnh riêng của mình".

Khoảng 100 gia đình có mặt để nắm bắt các thông tin du học sớm tại Mỹ - Ảnh: DNCC