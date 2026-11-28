Harold Hill - công trình xây dựng chuyên dụng đầu tiên nhằm cung cấp chỗ ở tạm thời cho các gia đình vô gia cư - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Công ty kiến trúc Hawkins\Brown vừa công bố dự án Harold Hill Family Welcome Centre (tạm dịch Trung tâm Chào đón Gia đình Harold Hill) ở London, công trình xây dựng chuyên dụng đầu tiên nhằm cung cấp chỗ ở tạm thời cho các gia đình vô gia cư tại Vương quốc Anh.

Tọa lạc tại quận Havering, Harold Hill bao gồm 74 căn hộ dành cho gia đình và hai tầng không gian sinh hoạt cộng đồng được xây dựng xung quanh sân trong trung tâm.

Là một phần của quá trình tái tạo rộng lớn hơn của khu nhà ở Harold Hill Estate, trung tâm được thiết kế giúp giảm bớt nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở tạm thời trong khu vực.

Trung tâm Chào đón Gia đình Harold Hill tại quận Havering của London - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Với mong muốn thiết lập một tiêu chuẩn cho nhà ở tạm thời dành cho gia đình tại Vương quốc Anh, các kiến trúc sư hướng đến việc tạo ra một công trình thân thiện, giúp giảm bớt căng thẳng cho các gia đình đang đối mặt với tình trạng vô gia cư.

"Nhiều người đến đây đang chạy trốn khỏi cảnh bạo lực gia đình vô cùng đau khổ" - luật sư Nick Gaskell của Hawkins\Brown cho biết.

"Trung tâm chào đón gia đình Harold Hill hướng tới việc giúp những người đang chịu tổn thương trở nên dễ chịu hơn, bằng cách mang đến một môi trường đầy sự quan tâm, tĩnh lặng và khích lệ trong khoảng thời gian mà các họ cần đến".

Khoảng sân trong an toàn và nơi nghỉ ngơi thư giãn ở trung tâm khu nhà - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Khu nhà ở được thiết kế hài hòa với các tòa nhà lân cận - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Được thiết kế hài hòa với các tòa nhà lân cận, ngoại thất của tòa nhà hình chữ U được ốp bằng những dải gạch màu cam xen kẽ những tấm kim loại màu xanh nhạt.

Một khoảng sân trong an toàn, được thiết kế cảnh quan với khu vui chơi ở trung tâm tòa nhà giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào các căn hộ xung quanh.

Bên trong, các căn hộ được thiết kế để mang đến điều kiện sống chất lượng cao hơn so với nhà ở tạm thời thông thường, với cửa sổ lớn, hệ thống sưởi sàn và gian bếp, phòng ăn, phòng khách được thiết kế theo kiểu không gian mở.

Các căn hộ được thiết kế để mang đến điều kiện sống chất lượng cao hơn so với nhà ở tạm thời thông thường - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Các không gian sống với thiết kế tiện ích và thông thoáng - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Các không gian hỗ trợ cộng đồng và gia đình ở tầng trệt của trung tâm bao gồm khu lễ tân, khu vực nghỉ ngơi cho khách, khu vui chơi trong nhà cho trẻ em, khu giặt ủi chung và khu vực dành cho nhân viên.

Dựa trên nghiên cứu của studio về thiết kế thân thiện với người mắc chứng mất trí nhớ, Hawkins\Brown đã sử dụng phân vùng màu sắc, các điểm nhấn trực quan, đồ họa dễ tiếp cận và màu sắc tương phản cao ở trung tâm giúp cư dân và khách đến thăm mọi lứa tuổi dễ dàng di chuyển trong không gian.

Các không gian hỗ trợ cộng đồng và gia đình nằm ở tầng trệt khu nhà - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Một dãy hành lang được thiết kế thông thoáng - Ảnh: Fred Howarth/Dezeen

Trước đó, tại một khu vực khác của London, hãng kiến trúc HTA Design cũng đã công bố dự án được cho là khu nhà ở xã hội xây mới lớn nhất ở Anh.