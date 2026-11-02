Động thổ cầu Bà Dạt 2, nối thêm nhịp giao thông Nam Rạch Chiếc

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức động thổ cầu Bà Dạt 2 tại khu đô thị Palm City - Ảnh: DNCC

Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan khu vực Nam Rạch Chiếc.

Thêm hướng kết nối giữa các khu dân cư

Ngày 31-10, lễ động thổ cầu Bà Dạt 2 diễn ra tại khu đô thị Palm City, phường Bình Trưng, TP.HCM, với sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan, cư dân, đối tác và khách hàng.

Theo thông tin từ Hướng Việt Properties, đơn vị phát triển dự án Palm City, cầu Bà Dạt 2 được xây dựng mới với chiều dài khoảng 38m, rộng 12m, gồm 3 nhịp và quy mô 2 làn xe. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 124 tỉ đồng, bao gồm cầu, đường giao thông, hệ thống kè, lối đi bộ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Cầu Bà Dạt 2 dự kiến hoàn thành vào quý IV-2027.

Cùng với cầu, dự án triển khai tuyến đường giao thông mới dài khoảng 445m, rộng 12m và hệ thống kè kết hợp lối đi bộ dài khoảng 355m. Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng, cây xanh được đầu tư đồng bộ.

Phối cảnh cầu Bà Dạt 2 với quy mô 2 làn xe, kết hợp các hạng mục đường giao thông và cảnh quan ven sông - Ảnh: DNCC

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm tuyến kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu với khu dân cư Nam Rạch Chiếc, trong đó có khu đô thị Palm City. Từ đây, việc tiếp cận đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các hướng kết nối đến nút giao An Phú được kỳ vọng thuận lợi hơn.

Kết hợp hạ tầng giao thông với cảnh quan ven sông

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, các hạng mục đi kèm cầu Bà Dạt 2 còn hướng đến cải thiện cảnh quan và bổ sung không gian công cộng cho khu vực. Hệ thống kè, lối đi bộ, cây xanh và chiếu sáng được triển khai đồng bộ nhằm tạo thêm không gian vận động, thư giãn và sinh hoạt ngoài trời cho cư dân.

Chia sẻ tại lễ động thổ, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh Bất động sản Nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties, cho biết cầu Bà Dạt 2 là một dấu mốc trong quá trình hoàn thiện hạ tầng Palm City, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa các khu dân cư tại Nam Rạch Chiếc.

Theo ông Toàn, việc kết hợp hạ tầng giao thông với các hạng mục cảnh quan ven sông cũng nằm trong định hướng phát triển khu đô thị đồng bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn mở rộng không gian sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành mảng Kinh doanh Bất động sản Nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties, phát biểu tại lễ động thổ - Ảnh: DNCC

Palm City có quy mô 30,6ha tại khu Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TP.HCM. Kể từ khi tái khởi động vào tháng 6-2026, dự án từng bước triển khai các hạng mục nhà ở, hạ tầng và không gian công cộng theo định hướng phát triển tổng thể.

Trong đó, phân khu căn hộ cao tầng ven sông Palm River được khởi công vào giữa năm 2026. Cùng với công viên và đường chạy bộ ven sông đang được triển khai, cầu Bà Dạt 2 là một trong những hạng mục hạ tầng tiếp theo, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối và tiện ích tại khu đô thị.