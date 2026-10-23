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Palm Heights trao sổ hồng đợt 1: Khẳng định năng lực thực thi

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Sau hơn 4 tháng kể từ khi khu đô thị Palm City chính thức tái khởi động toàn diện, ngày 21-10 cư dân phân khu căn hộ Palm Heights (Nam Rạch Chiếc, TP.HCM) đã chính thức nhận sổ hồng đợt 1.

Palm Heights trao sổ hồng đợt 1: Khẳng định năng lực thực thi - Ảnh 1.

Chị Linh trong buổi trao nhận sổ hồng Palm Heights - Ảnh: DNCC

Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không chỉ mang ý nghĩa pháp lý đối với cư dân, mà còn là minh chứng cho nỗ lực thực hiện cam kết của chủ đầu tư. Đồng thời, sự kiện tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lâu dài của Hướng Việt Properties.

Chị Linh, một cư dân sinh sống tại dự án vui mừng chia sẻ, sau 7 năm chờ đợi, hôm nay cư dân Palm City cũng đã nhận được sổ hồng trên tay, đây là tin đáng vui đối với cư dân. "Dạo gần đây, tôi thấy chủ đầu tư đang khởi động nhiều dự án xung quanh khu vực như công viên ven sông. Hy vọng dự án sớm được hoàn thành để cư dân có thêm nhiều tiện ích hơn" - chị Linh nói.

Đồng quan điểm, anh Vương, cư dân sinh sống tại dự án cũng phấn khởi bày tỏ, về thủ tục pháp lý thì trao sổ hồng cho cư dân là niềm tin rất lớn đối với những ai hữu căn hộ ở Palm Heights, thuộc Palm City. Bên cạnh không gian sống tuyệt vời cùng những tiện ích đẳng cấp thì việc có thêm sổ hồng giúp cư dân an tâm sinh sống lâu dài tại đây.

Niềm vui từ đợt bàn giao sổ hồng đầu tiên cũng góp phần gia tăng sức hút và định hình giá trị cho toàn bộ đô thị Palm City quy mô 30,6 ha tại khu Nam Rạch Chiếc.

Tọa lạc ngay mặt tiền trục đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự án sở hữu lợi thế kết nối hạ tầng vượt trội khi nằm liền kề nút giao An Phú - công trình giao thông ba tầng hiện đại đang được thành phố hoàn thiện tại cửa ngõ phía Đông.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối với trung tâm tài chính Thủ Thiêm hay Quận 1 qua các trục đường thông thoáng.

Bên cạnh hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, dự án có lợi thế ôm trọn nhánh sông trải dài, mang lại bầu không khí trong lành, mát mẻ tự nhiên, tách biệt khỏi khói bụi phố thị để kiến tạo môi trường sống xanh.

Được quy hoạch bài bản theo định hướng tích hợp đa tiện ích, nội khu đô thị có đầy đủ các phân khu chức năng cao cấp từ nhà ở thấp tầng Palm Residence, căn hộ hạng sang Palm River liền kề cho đến hệ thống công viên cây xanh sinh thái ven sông rộng lớn.

Palm Heights trao sổ hồng đợt 1: Khẳng định năng lực thực thi - Ảnh 2.

Khu đô thị Palm City tại khu Nam Rạch Chiếc, TPHCM - Ảnh: DNCC

Đại diện đơn vị phát triển Hướng Việt Properties bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đồng hành của cộng đồng cư dân trong suốt hành trình hoàn thiện thủ tục pháp lý vừa qua.

Đơn vị cho rằng cột mốc bàn giao sổ hồng đợt 1 này vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm để doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư Nam Rạch Chiếc cùng các cơ quan ban ngành nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thiện pháp lý tiếp theo, hướng tới đích đến chung là xây dựng toàn khu đô thị Palm City thành một cộng đồng an cư văn minh, gắn kết và phát triển bền vững.

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V.T.K
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    Chủ đề: Palm Heights

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