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Dông lốc làm sập, tốc mái 93 căn nhà ở Đồng Tháp

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Mưa lớn kèm dông lốc xảy ra tối 8-11 đã làm 4 căn nhà bị sập, 89 căn nhà tốc mái tại 5 xã của tỉnh Đồng Tháp. Nhiều cây xanh, trụ điện cũng bị gãy đổ, gây cản trở giao thông.

Thiệt hại dông lốc Đồng Tháp: 93 Căn nhà sập mái sau Cơn bão đêm 8 - 11 - Ảnh 1.

Một mái nhà của người dân ở Đồng Tháp bị dông lốc cuốn bay, vướng vào dây cáp, dây điện hai bên đường - Ảnh: M.T.

Theo thống kê đến 7h ngày 9-11, thiên tai làm sập 4 căn nhà, tốc mái 89 căn, trong đó có 18 căn bị tốc mái hoàn toàn và 71 căn bị tốc mái một phần.

Xã Thanh Bình chịu thiệt hại nặng nhất với 50 căn nhà bị ảnh hưởng, gồm 3 căn bị sập và 47 căn tốc mái. Tại xã Tân Thạnh có 38 căn nhà bị thiệt hại, gồm 1 căn bị sập và 37 căn tốc mái. Các xã Trường Xuân, Tân Long và Đốc Binh Kiều lần lượt ghi nhận 2 căn nhà bị sập và 1 căn bị tốc mái.

Ngoài thiệt hại về nhà ở, dông lốc còn làm gãy đổ 2 trụ điện, nhiều cây xanh ngã xuống đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an và các đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản, thu dọn cây xanh, phối hợp ngành điện kiểm tra và khắc phục sự cố. Các hộ bị ảnh hưởng cũng đang được rà soát, thống kê thiệt hại để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Trong sáng 9-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình hình và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến ngày 9-11, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 40 vụ dông lốc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 7,77 tỉ đồng. Các đợt thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh, 25 căn nhà bị sập, 445 căn tốc mái và 1 căn nhà bị cháy do sét đánh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 8ha hoa màu, 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng, 320 cây chuối và khiến 80 cây sầu riêng bị gãy nhánh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cũng đã đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, triển khai chính sách hỗ trợ người dân; đồng thời kiểm tra nhà ở, công trình, hệ thống điện và cây xanh có nguy cơ mất an toàn để chủ động ứng phó với các đợt mưa dông tiếp theo.

Thiệt hại dông lốc Đồng Tháp: 93 Căn nhà sập mái sau Cơn bão đêm 8 - 11 - Ảnh 3.Giông lốc, mưa đá quét qua TP Cao Lãnh

TTO - Cơn giông lốc và mưa đá quét qua một số phường ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp lúc 5h chiều 23-4 làm hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều cây cối đổ gãy.


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    Chủ đề: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp xã Trường Xuân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

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