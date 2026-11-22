Black Friday 2026 tại Đăng Quang Watch với mức ưu đãi từ 30% đến 50% - Ảnh: DNCC

Được đầu tư quy mô và đa dạng về sản phẩm, Black Friday 2026 là một trong những chương trình mua sắm đáng chú ý nhất trong năm tại Đăng Quang Watch.

Đây không chỉ là dịp để khách hàng lựa chọn những mẫu đồng hồ yêu thích với mức giá tốt hơn mà còn là cơ hội khám phá nhiều thiết kế nổi bật từ các thương hiệu danh tiếng trên thị trường.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay chính là sự góp mặt của nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp trong danh sách ưu đãi như thương hiệu Epos và Atlantic.

Vốn nổi tiếng về kỹ thuật chế tác và thiết kế đặc trưng, các dòng đồng hồ này ít khi xuất hiện trong các đợt giảm giá. Vì vậy, việc Epos hay Atlantic góp mặt vào dịp Black Friday tại Đăng Quang Watch tạo cơ hội cho người tiêu dùng sở hữu đồng hồ cao cấp với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Mẫu đồng hồ Epos mặt số xanh với lịch ngày tháng và pha mặt trăng - Ảnh: DNCC

Bên cạnh phân khúc cao cấp, khách hàng còn có thể khám phá danh mục sản phẩm phong phú đến từ nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng như Philippe Auguste, Diamond D, Aries Gold, Jacques Lemans, Tsar Bomba...

Từ những thiết kế thanh lịch, sang trọng phù hợp với môi trường công sở đến các mẫu thể thao mạnh mẽ, cá tính, mỗi chiếc đồng hồ đều mang dấu ấn riêng, đáp ứng đa dạng sở thích và nhu cầu sử dụng.

Mẫu đồng hồ Atlantic mặt số xanh, dây kim loại - Ảnh: DNCC

Không chỉ là dịp để làm mới phong cách hay nâng cấp bộ sưu tập cá nhân, Black Friday còn là thời điểm thích hợp để lựa chọn những món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè và đối tác.

Một chiếc đồng hồ chính hãng với thiết kế tinh tế không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ mà còn là món quà mang giá trị sử dụng và ý nghĩa lâu dài.

Mẫu đồng hồ cá tính với vỏ trong suốt và mặt số lộ cơ - Ảnh: DNCC

Song hành cùng chương trình ưu đãi, Đăng Quang Watch khẳng định uy tín với hơn 70 showroom trên toàn quốc và kênh mua sắm trực tuyến tiện lợi. Không chỉ đồng hồ, các dòng kính mắt thời trang cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng được trải nghiệm sản phẩm, tư vấn tận tình, an tâm với cam kết 100% chính hãng và chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều phần quà giá trị như nước hoa, kính mát, bút ký… cũng đang chờ đón khách hàng.

Mẫu đồng hồ Jacques Lemans chronograph vỏ vàng, dây da nâu - Ảnh: DNCC

Với mức giảm lên đến 50%, sự góp mặt của nhiều thương hiệu đồng hồ danh tiếng, đặc biệt là các dòng sản phẩm cao cấp, Black Friday 2026 hứa hẹn trở thành mùa mua sắm không thể bỏ lỡ tại Đăng Quang Watch.