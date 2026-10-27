Đoàn y bác sĩ TP.HCM khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Lâm Đồng

Sáng 24-10, tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cùng các đơn vị đồng hành tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại địa phương.

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