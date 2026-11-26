Các loại đồ chơi AI. Ảnh minh họa. Nguồn: nbcnews.com

Các tổ chức bảo vệ trẻ em trên thế giới kêu gọi Amazon và eBay ngừng bán đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịp Giáng sinh năm nay, cho đến khi các sản phẩm được chứng minh an toàn. Nhóm vận động cũng đề nghị hai nền tảng hoàn tiền cho những khách hàng đã mua các món đồ chơi này.

Đồ chơi AI có thể đưa ra phản hồi nhạy cảm

Một trong những trường hợp khiến các tổ chức bảo vệ trẻ em lo ngại là thú nhồi bông hình thỏ được quảng cáo dành cho trẻ từ 3 tuổi, nhưng tích hợp ChatGPT - nền tảng có điều khoản sử dụng yêu cầu người dùng từ 13 tuổi trở lên.

Khi được tổ chức Alliance 4 Children tại Anh thử nghiệm, món đồ chơi này đã gợi ý rằng trẻ có thể đồng ý với việc bị chạm vào cơ thể nhằm mục đích khoái cảm. Sản phẩm sau đó bị Amazon gỡ khỏi nền tảng, nhưng theo Alliance 4 Children, chỉ 48 giờ sau, món đồ chơi xuất hiện trở lại dưới tên một nhà bán hàng khác. Amazon tiếp tục xóa danh sách sản phẩm này.

Trong thư gửi hai nhà bán lẻ, liên minh cảnh báo: "Các sản phẩm này phải được chứng minh an toàn trước khi đến tay trẻ em, thay vì chỉ bị thu hồi từng món sau khi gây ra tổn hại".

Nhóm cho biết cuối tháng 10, gần 30 loại đồ chơi tích hợp AI được rao bán trên website Amazon tại Anh, trong khi khoảng 50 sản phẩm được tìm thấy trên nền tảng này ở Mỹ. Một số món đồ chơi được quảng cáo có khả năng sao chép giọng nói người thân hoặc theo dõi sự phát triển cảm xúc của trẻ.

Những tính năng này làm dấy lên lo ngại về việc thu thập dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi trẻ nhỏ chưa đủ khả năng hiểu cách thông tin của mình được ghi nhận, lưu trữ và sử dụng.

Nhiều lỗi và nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư

Ngày 17-11, Tổ chức Nghiên cứu vì lợi ích công cộng Mỹ (US PIRG) công bố báo cáo sau khi thử nghiệm 7 món đồ chơi AI. Kết quả cho thấy phần lớn sản phẩm vẫn có lỗi nghiêm trọng, chưa đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Một số đồ chơi phản hồi không phù hợp khi được trẻ đặt câu hỏi, trong khi những sản phẩm khác bộc lộ vấn đề về quyền riêng tư. Đáng chú ý, một món đồ chơi bất ngờ chụp ảnh người tham gia thử nghiệm mà không có cảnh báo rõ ràng.

Các chuyên gia cũng lo ngại trẻ có thể hình thành mối liên kết cảm xúc với những món đồ chơi này. Nghiên cứu do Đại học Cambridge thực hiện cho Childhood Trust vào tháng 3/2026 ghi nhận trẻ nhỏ đang phát triển sự gắn bó với đồ chơi AI, nhưng chưa tìm thấy bằng chứng về lợi ích đối với quá trình phát triển của trẻ.

Điều này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa một món đồ chơi hỗ trợ tương tác và một hệ thống AI có khả năng tác động đến tâm lý, hành vi của trẻ. Khi chatbot được thiết kế để trò chuyện liên tục, phản hồi thân mật và mô phỏng cảm xúc, trẻ có thể xem chúng như người bạn thực sự, thay vì một sản phẩm công nghệ.

Ngày 20-11, một bức thư có chữ ký của 52 nghị sĩ và thành viên Thượng viện Anh được gửi tới Văn phòng Thủ tướng, kêu gọi hạn chế bán đồ chơi AI cho đến khi các sản phẩm được chứng minh an toàn.

Các nghị sĩ đề nghị Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds hành động để ngăn những sản phẩm có nguy cơ gây hại tiếp cận trẻ em. Họ đồng thời yêu cầu Văn phòng An toàn Sản phẩm và Tiêu chuẩn (OPSS) phát cảnh báo tới phụ huynh và nhà bán lẻ trước mùa mua sắm Giáng sinh.

Nghị sĩ Jess Asato cho rằng đồ chơi AI chatbot hiện không an toàn đối với trẻ em, đồng thời cảnh báo phụ huynh không thể nghĩ rằng một món đồ chơi dành cho con mình lại đưa ra phản hồi mang tính tình dục hoặc cổ súy hành vi tự sát.

Chính phủ Anh đã khởi động cuộc rà soát quy định an toàn đồ chơi từ tháng 7, trong đó xem xét những rủi ro mới từ sản phẩm tích hợp AI. Quá trình tiếp nhận ý kiến đóng góp kết thúc ngày 6-10.

Những cảnh báo từ Anh và Mỹ cho thấy tốc độ thương mại hóa AI có thể vượt trước năng lực kiểm định, quản lý và bảo vệ người dùng, đặc biệt với nhóm trẻ em.

Vấn đề không chỉ nằm ở lỗi kỹ thuật của từng món đồ chơi, mà còn ở trách nhiệm của nhà sản xuất, nền tảng phân phối và cơ quan quản lý trong việc đánh giá rủi ro trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.