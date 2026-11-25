Các mẫu Infobar mới nhất được trưng bày tại Tokyo - Ảnh: japantimes.co.jp

Sự trở lại của những chiếc điện thoại phổ thông hay còn gọi là "cục gạch" ở Việt Nam, cho thấy công nghệ không phải lúc nào cũng cần nhiều tính năng hơn để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Khi smartphone ngày càng chi phối đời sống, một thiết bị chỉ phục vụ nghe gọi, nhắn tin và giải trí cơ bản lại trở thành lựa chọn đáng chú ý.

Hồi sinh mẫu điện thoại đình đám đầu thập niên 2000

KDDI, một trong những nhà mạng lớn tại Nhật Bản, công bố kế hoạch ra mắt Infobar Zero, phiên bản điện thoại phổ thông mang thiết kế của dòng Infobar từng nổi tiếng vào đầu những năm 2000.

Được phát triển từ ý tưởng năm 2001 và chính thức trình làng năm 2003, Infobar từng tạo nên cơn sốt nhờ kiểu dáng khác biệt, màu sắc nổi bật và cách tiếp cận mới đối với thiết kế điện thoại di động.

Sau 25 năm kể từ khi ý tưởng thiết kế Infobar ra đời, KDDI quyết định phát triển phiên bản mới hướng tới trải nghiệm tối giản.

Infobar Zero bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 18-11 và dự kiến chính thức bán ra vào ngày 25-12-2026. Khác với smartphone hiện đại, thiết bị không thể kết nối Internet, chủ yếu phục vụ nghe gọi, nhắn tin và một số chức năng cơ bản.

Điện thoại được tích hợp trình phát nhạc và camera độ phân giải 2 megapixel, cho phép người dùng chụp ảnh theo phong cách hoài cổ đặc trưng của những năm đầu thế kỷ XXI.

Theo KDDI, ý tưởng phát triển sản phẩm xuất phát từ chức năng đăng ký số điện thoại thứ hai mà hãng đang cung cấp, cho phép khách hàng sử dụng hai số điện thoại trên cùng một thiết bị.

Công ty muốn mở rộng trải nghiệm này bằng một chiếc điện thoại có ít chức năng hơn, thay vì tiếp tục chạy đua về cấu hình và khả năng kết nối.

Người dùng có thể đăng ký số điện thoại thứ hai trên Infobar Zero để sử dụng song song với số chính trên smartphone. Ngoài nghe gọi, thiết bị cũng có thể được tận dụng như đồng hồ báo thức, máy ảnh, máy nghe nhạc hoặc điện thoại cố định trong nhà.

KDDI không định vị Infobar Zero là sản phẩm thay thế smartphone, mà hướng đến vai trò thiết bị bổ trợ, giúp người dùng chủ động lựa chọn cách thức kết nối phù hợp với từng nhu cầu.

Xu hướng rời xa smartphone ngày càng rõ nét

Sự trở lại của Infobar diễn ra trong bối cảnh điện thoại phổ thông đang dần tìm lại chỗ đứng tại Mỹ và châu Âu. Thay vì chạy theo những thiết bị ngày càng mạnh và đa năng, một bộ phận người dùng lựa chọn điện thoại ít tính năng để hạn chế thời gian trực tuyến, giảm sự xao lãng từ mạng xã hội và các ứng dụng.

Theo thông cáo của KDDI, hãng muốn hướng tới một tương lai mà người dùng có thể tự quyết định cách thức kết nối, đồng thời tận hưởng những khoảng thời gian chủ động tách mình khỏi các hoạt động trực tuyến.

Thông điệp này phản ánh một cách tiếp cận đáng chú ý khi công nghệ không nhất thiết phải khiến con người luôn kết nối, mà còn có thể giúp họ chủ động giới hạn sự hiện diện trong không gian số.

Nhật Bản từng là thị trường có tốc độ chuyển sang smartphone tương đối chậm. Theo khảo sát của Pew Research năm 2015, chỉ 39% người được hỏi tại Nhật Bản sở hữu smartphone, thấp hơn đáng kể so với 88% tại Hàn Quốc, 58% tại Trung Quốc và 72% tại Mỹ. Khi đó, một nửa số người tham gia khảo sát ở Nhật vẫn sử dụng điện thoại di động không phải smartphone.

Tuy nhiên, xu hướng đã thay đổi nhanh chóng. Nghiên cứu của NTT Docomo năm 2025 cho thấy 98% người sử dụng điện thoại di động tại Nhật Bản đã chuyển sang smartphone, tăng mạnh so với mức 51,5% của năm 2015.

Những người vẫn gắn bó với điện thoại nắp gập đời cũ cũng dần phải thay đổi thiết bị khi các nhà mạng ngừng hỗ trợ hạ tầng mạng thế hệ trước.

NTT Docomo, nhà mạng cuối cùng tại Nhật Bản duy trì dịch vụ 3G, đã đóng cửa các mạng FOMA và i-mode vào tháng 3/2026. Trước đó, KDDI au và SoftBank lần lượt chấm dứt dịch vụ 3G vào năm 2022 và 2024.

Khi đổi mới công nghệ cũng là quyền lựa chọn

Sự xuất hiện của Infobar Zero gợi mở một góc nhìn khác về đổi mới công nghệ: Tiến bộ không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm tính năng, mà còn ở khả năng thiết kế sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của con người.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số phát triển mạnh, câu chuyện của KDDI cũng đặt ra vấn đề về cách con người kiểm soát công nghệ thay vì để công nghệ chi phối toàn bộ đời sống.

Một thiết bị không có Internet có thể không đáp ứng mọi nhu cầu, nhưng lại phục vụ một mục đích cụ thể khi giúp người dùng duy trì liên lạc mà không phải liên tục tiếp nhận thông tin từ môi trường trực tuyến.

Từ câu chuyện Infobar, một vấn đề đáng chú ý là chuyển đổi số không nên chỉ được đánh giá bằng tốc độ phổ cập smartphone, số lượng ứng dụng hay mức độ ứng dụng AI.

Quan trọng hơn là công nghệ có thực sự giải quyết nhu cầu, nâng cao chất lượng sống và mở rộng quyền lựa chọn của người dân hay không.