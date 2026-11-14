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Pháp luật

Đề nghị truy tố người đàn ông bán riềng xay trộn vàng O, một loại thuốc nhuộm giấy

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Nguyễn Văn Tài (38 tuổi, trú tại phường Nam Đồng, TP Hải Phòng) bị cáo buộc dùng chất vàng O trộn vào riềng xay bán ra thị trường, thời điểm bị phát hiện có hơn 1 tấn riềng xay thành phẩm chờ tiêu thụ.

Đề nghị truy tố người đàn ông trộn chất Vàng O với riềng xay đem bán - Ảnh 1.

Số tang vật tại nơi sản xuất riềng xay do Nguyễn Văn Tài làm chủ, có sử dụng chất vàng O để tạo màu bắt mắt cho riềng xay trước khi bán ra ngoài thị trường - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tài (38 tuổi, trú tại phường Nam Đồng) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan hành vi chế biến riềng xay có sử dụng hóa chất vàng O.

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 25-6-2026, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở sản xuất riềng xay do Tài làm chủ tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn riềng xay thành phẩm đã đóng gói, chờ đưa đi tiêu thụ cùng 7,8kg chất vàng O (Auramine O) và máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định mẫu riềng xay thành phẩm có chứa chất vàng O. 

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận biết vàng O là hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, có hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để riềng xay có màu vàng bắt mắt, không bị thâm đen và dễ tiêu thụ, người này vẫn pha vàng O với nước nghệ rồi xay cùng riềng, đóng túi bán cho các đầu mối nhỏ lẻ và người tiêu dùng tại chợ.

Theo Bộ Y tế, vàng O có tên khoa học là Auramine, một loại thuốc nhuộm huỳnh quang được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm giấy, da, sơn và trong một số hoạt động xét nghiệm vi sinh vật học. Chất này không có trong tự nhiên và không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.

Việc nuốt phải chất vàng O có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Tiếp xúc qua da hoặc hít phải cũng có thể gây kích ứng da, mắt và đường hô hấp. Đặc biệt, khi tiếp xúc kéo dài với hóa chất này có thể gây tổn thương mạn tính ở gan, thận và làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

Đề nghị truy tố người đàn ông trộn chất vàng O với riềng xay đem bán - Ảnh 3.Vụ sầu riêng gặp khó xuất khẩu sang Trung Quốc: Tuyệt đối không sử dụng vàng O để sơ chếdù

Dù có 7 trung tâm xét nghiệm chất vàng O được Trung Quốc công nhận nhưng để xuất khẩu sầu riêng được thuận lợi thì các doanh nghiệp tuyệt đối không sử dụng chất vàng O để sơ chế, đóng gói.

TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: riềng xay truy tố vàng O chất vàng O

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