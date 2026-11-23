Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Cát được thắp sáng sau khi điện lưới quốc gia về làng - Ảnh: PC Gia Lai

Thời điểm các xã vùng cao đón dòng điện lưới quốc gia

Ngày 13-8-2010, xã vùng cao Canh Liên chính thức đón dòng điện lưới quốc gia. Công trình gồm 22,59 km đường dây trung áp, hơn 2,2 km đường dây hạ áp, 4 trạm biến áp và 220 công tơ điện một pha, tổng giá trị thi công hơn 7 tỉ đồng.

Nguồn điện lưới quốc gia từng bước thay thế hệ thống máy phát điện chỉ hoạt động vài giờ mỗi ngày, mang đến sự đổi thay rõ rệt trong sinh hoạt của người dân, bảo đảm nguồn điện phục vụ trường học, trạm y tế và trung tâm xã.

Tuy nhiên, do địa hình chia cắt, một số làng chưa thể được cấp điện trong cùng giai đoạn. Đến ngày 7-2-2021, 3 làng Kà Bông, Cát và Chồm tiếp tục đón dòng điện lưới quốc gia, kịp thời trước thềm Tết Nguyên đán.

Sau 210 ngày thi công, công trình hoàn thành với 9,5 km đường dây 22 kV, 8,5 km đường dây hạ áp và 3 trạm biến áp; tổng vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng, phục vụ hơn 300 hộ đồng bào Ba Na.

Khánh thành công trình cấp điện lưới quốc gia cho làng Canh Giao ngày 26-4-2024 - Ảnh: PC Gia Lai

Một địa bàn cách trở khác là làng Canh Giao, thuộc xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh thời điểm đó. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Chăm H’roi, đồng thời từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Dù chỉ cách trung tâm xã một ngọn đồi, nhưng để đến được làng phải đi vòng khoảng 35 km qua xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Trước điều kiện địa hình đặc thù, phương án cấp điện từ lưới điện phía Phú Yên được lựa chọn. Công trình có tổng kinh phí hơn 4,1 tỉ đồng, gồm 6,4 km đường dây 22 kV đi qua hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, 1 km đường dây hạ áp cùng một trạm biến áp.

Lực lượng thi công phải xây dựng 109 vị trí móng, dựng 147 cột trung, hạ áp trong điều kiện đi lại và vận chuyển vật tư khó khăn.

Ngày 26-4-2024, công trình được khánh thành, sớm hơn kế hoạch 5 tháng. Điện lực Phú Tài phối hợp hoàn thiện hệ thống đo đếm, đấu nối điện sinh hoạt, đưa nguồn điện đến từng hộ dân.

Địa bàn cuối cùng của huyện được cấp điện lưới quốc gia

Sau Canh Giao, Canh Tiến là làng cuối cùng trên địa bàn huyện Vân Canh trước đây chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Tại thời điểm triển khai dự án, làng có 188 hộ với 538 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm.

Nằm sâu trong khu vực hồ Núi Một, cách Quy Nhơn khoảng 70 km, Canh Tiến gần như tách biệt với bên ngoài. Muốn đến làng, người dân phải đi xuồng qua hồ hơn 10 km hoặc băng rừng, vượt đèo Nha Sam hơn 3 giờ.

Nghi thức khánh thành, đóng điện công trình cấp điện lưới quốc gia cho làng Canh Tiến ngày 26-4-2025 - Ảnh: PC Gia Lai

Ngày 17-12-2024, công trình cấp điện cho làng Canh Tiến được khởi công, do Công ty Điện lực Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng. Công trình gồm 12,9 km đường dây trung áp 22 kV, 2,2 km đường dây hạ áp và 3 trạm biến áp. Các hộ dân được lắp đặt công tơ điện tử đo xa, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và đo đếm điện năng.

Địa hình chia cắt, nhiều vị trí không có đường vận chuyển. Để đưa vật tư, thiết bị vào công trường, lực lượng thi công phải mở đường trên núi, tổ chức vận chuyển qua những khu vực hiểm trở.

Sau hơn bốn tháng thi công, ngày 26-4-2025, công trình chính thức khánh thành và đóng điện, vượt tiến độ 4 tháng. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng: 100% số làng trên địa bàn huyện Vân Canh của tỉnh Bình Định trước đây đã được cấp điện lưới quốc gia.

Người dân Canh Tiến vui mừng khi điện lưới quốc gia được đưa về đến từng hộ gia đình - Ảnh: PC Gia Lai

Trong ngày vui của làng, ông Đinh Văn Tào, Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Canh Tiến, bày tỏ niềm phấn khởi khi mong ước bao năm của bà con đã trở thành hiện thực. Có điện, cuộc sống sinh hoạt thuận tiện hơn, con cháu có thêm điều kiện học tập, tiếp cận với những tiện ích thiết yếu của cuộc sống hiện đại.

Cùng với đầu tư xây dựng lưới điện, EVNCPC và Công ty Điện lực Bình Định còn hỗ trợ toàn bộ chi phí kéo dây sau công tơ đến nhà và lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà cho 188 hộ dân, giúp bà con sớm được sử dụng điện an toàn, thuận tiện.

Tiếp nối công tác quản lý vận hành

Từ Canh Liên năm 2010, 3 làng Kà Bông, Cát, Chồm năm 2021, Canh Giao năm 2024 đến Canh Tiến năm 2025, hành trình đưa điện về vùng cao Vân Canh được nối dài qua từng giai đoạn đầu tư.

Điện lực Phú Tài tham gia phối hợp triển khai dự án, hoàn thiện hệ thống điện đến tiếp nhận quản lý, bán điện cho người dân, đơn vị duy trì trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành lưới điện sau đầu tư.

Công tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, xử lý sự cố và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn tiếp tục được chú trọng. Đây là những nhiệm vụ thường xuyên, góp phần duy trì nguồn điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nhân viên Điện lực Phú Tài cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ bà con - Ảnh: PC Gia Lai

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Điện lực Gia Lai (28-12-1976 - 28-12-2026), hành trình đưa điện về vùng cao Vân Canh là một dấu ấn đáng nhớ trong quá trình phát triển lưới điện trên địa bàn. Những công trình được đầu tư từ thời kỳ Công ty Điện lực Bình Định trước đây đang tiếp tục được kế thừa và phát huy thông qua công tác quản lý, vận hành của Công ty Điện lực Gia Lai hôm nay.