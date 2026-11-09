Đang phong tỏa hiện trường vụ phát hiện vật nghi là sọ người sau một trường đại học

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đang tập thể dục trên đường Lương Văn Can (phường Linh Xuân, TP.HCM), đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương (giáp ranh phường Đông Hòa, phía sau một trường đại học) thì phát hiện một vật nghi là sọ người nằm ven đường nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vật thể được phát hiện có phải là sọ người hay không, đồng thời xác minh nguồn gốc và các tình tiết liên quan. Thời điểm phát hiện, vật nghi là sọ người đã phân hủy nặng.

Ghi nhận đến 18h30, rất đông lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.

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Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Bước đầu công an nghi đây là sọ người - Ảnh: MINH HÒA