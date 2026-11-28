Lực lượng chức năng thu giữ tang vật nghi phục vụ khai thác vàng tại buôn Ly, xã Sông Hinh - Ảnh: H.X.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Sông Hinh, sau khi nhận được văn bản đề nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương).

Phát hiện thêm điểm nghi khai thác vàng trái phép ở Suối Pháp

Điểm nghi khai thác vàng trái phép tại suối Pháp, thôn Hà Roi, xã Sông Hinh bên ngoài treo biển trại cá giống - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 20-11, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh.

Trước đó ngày 10-6, cơ quan này cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, chế biến vàng tại khu vực Buôn Ly, xã Sông Hinh. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra thực địa, Chi cục Địa chất và Khoáng sản miền Trung phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương phát hiện dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Pháp, thôn Hà Roi.

Từ kết quả kiểm tra, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ tổ chức, cá nhân liên quan, tính chất và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt hoạt động khai thác trái phép, không để tình trạng này tiếp tục diễn ra hoặc tái diễn.

Bên trong điểm nghi khai thác vàng trái phép tại thôn Hà Roi - Ảnh: MINH CHIẾN

Khu vực nghi khai thác vàng trái phép nằm sát rừng - Ảnh: MINH CHIẾN

Đối với khu vực Buôn Ly, cơ quan này đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, quản lý và giám sát nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép tái diễn.

Tiếp nhận đề nghị trên, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND xã Sông Hinh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Pháp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả theo đề nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Không chỉ riêng xã Sông Hinh, tỉnh còn yêu cầu các xã, phường tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; rà soát những khu vực có nguy cơ hoặc thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm vi phạm.

Điểm nghi khai thác vàng bên ngoài ghi trại cá giống

Trước đó, ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ ngày 26-10 tại khu vực nghi có dấu hiệu khai thác vàng trái phép nằm sâu trong rừng thuộc thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, khu đất được rào lưới xung quanh, bên ngoài treo biển "Trại cá giống". Bên trong có xe múc và lán trại nhưng không có hoạt động, kèm một hố nước màu vàng đục .

Ông Tô Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, cho biết địa phương đã kiểm tra khu vực này từ tháng 7 và lập biên bản. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một phần diện tích bị san ủi, đồng thời yêu cầu chủ đất tại tiểu khu 313, 314, thôn Hà Roi, tạm dừng mọi hoạt động và cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan đến khu đất, trại cá giống.

Theo ông Giang, khu vực trên cũng được chính quyền nhiều lần kiểm tra, theo dõi, song đến nay mới chỉ nghi ngờ khai thác vàng, chưa có dấu hiệu rõ ràng như máy móc phục vụ khai thác, chế biến vàng tại hiện trường...

"Về phần hố nước là hiện trạng đã có trước đây, UBND huyện Sông Hinh (cũ) từng xử phạt chủ đất cũ về việc này. Từ sau khi địa phương kiểm tra đến nay, khu vực này không còn hoạt động, máy múc cũng được yêu cầu đưa ra khỏi khu vực, đồng thời mời các bên liên quan làm việc để xử lý theo quy định", ông Giang nói.

Trước đó, Tuổi Trẻ đã phản ánh tình trạng xuất hiện các hố đào sâu nghi khai thác vàng trái phép trong rẫy mía ở Buôn Ly và một điểm tập kết, chế biến vàng tại Buôn Dành, xã Sông Hinh.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện được xác định phục vụ hoạt động khai thác, chế biến vàng.

Sau phản ánh, Bộ Công an và UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.