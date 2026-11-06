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Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế quân đội

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Chiều 6-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã làm việc với Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế quân đội - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế quân đội - Ảnh: NGUYỄN HẢI

Thực hiện kết luận số 386 ngày 7-10 tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý 3 và phương hướng, nhiệm vụ quý 4-2026, Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo Cục Quân lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh tổ chức, biên chế trong toàn quân.

Trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị và kết quả nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một số nội dung nhằm hoàn thiện đề án tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Nội dung nghiên cứu, đề xuất tập trung vào tổ chức, biên chế các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; các quân chủng, binh chủng, hệ thống nhà trường quân đội và khối doanh nghiệp quân đội.

Việc rà soát, điều chỉnh được đặt trong tổng thể yêu cầu xây dựng quân đội, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức lực lượng với chức năng, nhiệm vụ và khả năng bảo đảm, phù hợp với yêu cầu tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế quân đội - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NGUYỄN HẢI

Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng quân đội, trọng tâm là Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

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Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội là nhiệm vụ quan trọng, có tác động trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân.

Vì vậy quá trình nghiên cứu, đề xuất phải được tiến hành thận trọng, khoa học, toàn diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế quân đội - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong quá trình nghiên cứu sắp xếp phải tiến hành thận trọng, khoa học, toàn diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Việc điều chỉnh phải gắn chặt với yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có.

Đối với từng phương án tổ chức, biên chế, cần đánh giá kỹ tác động, nhất là khả năng chỉ huy, quản lý, điều hành, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và duy trì hoạt động thường xuyên, không để xảy ra chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hoặc tạo khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng tham mưu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, bảo đảm có cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, bước đi và giải pháp tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động; giữ vững đoàn kết, thống nhất, ổn định tư tưởng và tổ chức trong toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế quân đội - Ảnh 6.Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về đề xuất liên quan tới thẩm quyền điều tra trong quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tư pháp trong quân đội chủ động tham mưu, đề xuất trúng, đúng, kịp thời các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định.

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    Chủ đề: bộ quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang Tổng cục chính trị Bộ tổng tham mưu Quân uỷ Trung ương

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