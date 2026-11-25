Đại sứ OCOP TP.HCM mùa đầu tiên đã tìm ra những gương mặt xuất sắc

Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi 'Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM', năm 2026’ đã tìm ra những ngôi vị cao nhất.

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Chủ đề: OCOP