Đại sứ OCOP TP.HCM mùa đầu tiên đã tìm ra những gương mặt xuất sắc
Đại sứ OCOP TP.HCM mùa đầu tiên đã tìm ra những gương mặt xuất sắc
Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi 'Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM', năm 2026’ đã tìm ra những ngôi vị cao nhất.
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Dòng sự kiện: Cuộc thi “Đi tìm Đại sứ OCOP TP.HCM”
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