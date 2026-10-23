Đại sứ cộng đồng LG: Khi những sáng kiến bắt đầu từ nhu cầu thực tế

Học sinh tra cứu tài liệu học tập tại thư viện "Chắp cánh Ước mơ" - dự án mới nhất thuộc chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026 - Ảnh: DNCC

Chung tay thu hẹp khoảng cách số

Chuyển đổi số ngày càng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức qua các tài nguyên giáo dục trực tuyến. Dù vậy, khoảng cách về kỹ năng và hạ tầng công nghệ giữa các khu vực vẫn còn lớn.

Theo số liệu từ UNICEF Việt Nam, chỉ khoảng 36% thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 -24 sở hữu các kỹ năng số cơ bản. Khoảng cách này càng nới rộng tại các khu vực khó khăn, nơi phần lớn trẻ em nghèo và vùng sâu, vùng xa vẫn đối mặt với rào cản lớn về thiết bị và đường truyền để tiếp cận giáo dục số.

Thực trạng này đòi hỏi việc nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường trải nghiệm thiết bị số tại trường học, giúp các em tiếp cận phương pháp học tập đa dạng, hiệu quả hơn.

Chung tay thu hẹp khoảng cách này, các sáng kiến cộng đồng đang đóng vai trò cầu nối quan trọng đưa nguồn lực xã hội đến đúng nhu cầu thực tế của từng địa phương. Đặc biệt trong giáo dục, sự hỗ trợ thiết thực sẽ giúp nhà trường cải thiện điều kiện dạy học, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh.

Đây cũng là mục tiêu của chương trình Đại sứ Cộng đồng LG - LG Ambassador Challenge, triển khai tại Việt Nam từ năm 2025.

Hai giải pháp số cho hai ngôi trường

Tại Phân hiệu Trường Tiểu học Tân Mai (Đồng Nai) với 1.054 học sinh - phần lớn là con em công nhân và các gia đình lao động từ nhiều địa phương đến sinh sống - nhà trường từng gặp khó khăn khi thiếu phòng học công nghệ chuẩn bởi Tin học là môn bắt buộc từ lớp 3, đòi hỏi điều kiện thực hành phù hợp.

Xuất phát từ nhu cầu này, không gian Khám phá Sáng tạo "Mở lối Tương lai" đã đi vào vận hành từ tháng 9-2026.

Phòng học mới được trang bị 32 màn hình thông minh LG Smart Monitor 27 inch, một TV AI 4K 65 inch, một máy tính xách tay LG gram AI 2026 và hai điều hòa DUALCOOL Inverter AI, phục vụ giảng dạy bộ môn Tin học và các nội dung giáo dục liên quan.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Mai (Đồng Nai) trải nghiệm phương pháp dạy và học cùng thiết bị công nghệ của LG - Ảnh: DNCC

Tại Trường THCS Kim Phượng (Thái Nguyên), dự án thư viện "Chắp cánh Ước mơ" mang đến không gian hiện đại giúp học sinh chủ động tra cứu thông tin và rèn luyện thói quen tự học.

Cùng nguồn sách phong phú, thư viện được bổ sung một TV thông minh QNED AI 4K 65 inch, hai màn hình thông minh LG Smart Monitor, hai điều hòa không khí DUALCOOL Inverter AI và một máy tính xách tay LG gram Book AI.

LG bổ sung sách và thiết bị công nghệ cho thư viện "Chắp cánh Ước mơ" tại Trường THCS Kim Phượng (Thái Nguyên) - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng trao tặng 30 phần quà tại mỗi trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Cuộc thi vẽ tranh "Chắp cánh Ước mơ" do thương hiệu phối hợp tổ chức tại Trường THCS Kim Phượng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của học sinh, với 20 tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại triển lãm nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ của các em.

Đại diện LG trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập - Ảnh: DNCC

Bền bỉ cùng giáo dục học đường

Trước đó, vào năm 2025, doanh nghiệp đã triển khai hai dự án giáo dục ý nghĩa: "Ươm mầm tri thức" tại Trường Tiểu học Lợi Bác (Lạng Sơn) giúp nâng cấp thư viện và sân bóng "Hạt giống Tài năng" tại Trường Tiểu học Bảo Đài (Bắc Ninh) giúp hoàn thiện cơ sở vật chất thể thao.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing LG Electronics Việt Nam, chia sẻ rằng giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời hy vọng các thiết bị thông minh sẽ giúp học sinh bước đầu tiếp cận công nghệ và hình thành các kỹ năng số cần thiết cho tương lai.

Sân bóng "Hạt giống Tài năng" tại Trường Tiểu học Bảo Đài (Bắc Ninh) mang đến không gian rèn luyện thể chất an toàn và hiện đại - Ảnh: DNCC

Các dự án trên nằm trong khuôn khổ chương trình Đại sứ Cộng đồng LG - sáng kiến toàn cầu tập trung giải quyết các bài toán xã hội thiết thực tại địa phương do doanh nghiệp phối hợp cùng Quỹ Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (Community Chest of Korea) và tổ chức KFHI thực hiện.

Qua hai năm, LG tiếp tục khẳng định tinh thần "Life’s Good" cùng tầm nhìn "Better Life for All - Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người" thông qua sự hỗ trợ toàn diện về mặt công nghệ trong lĩnh vực giáo dục học đường.