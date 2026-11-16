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Cựu Thủ tướng Bangladesh quyết về nước dù đối mặt án tử hình

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tuyên bố sẽ trở về nước vào tháng 12, bất chấp nguy cơ bị thi hành án tử hình.

Cựu Thủ tướng Bangladesh quyết về nước dù đối mặt án tử hình - Ảnh 1.

Bà Sheikh Hasina, khi còn là Thủ tướng Bangladesh, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 17-2-2024 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 16-11, trong cuộc phỏng vấn qua email, cựu Thủ tướng Sheikh Hasina khẳng định đã quyết định trở về Bangladesh sau hơn hai năm sống lưu vong tại Ấn Độ.

"Tôi hoàn toàn hiểu được những rủi ro nếu trở về. Nhưng tôi đã đưa ra quyết định và sẽ không có lời đe dọa nào có thể ngăn tôi trở về quê nhà", bà tuyên bố.

Cựu thủ tướng 79 tuổi rời Bangladesh đến Ấn Độ vào tháng 8-2024, sau khi phong trào nổi dậy do sinh viên dẫn đầu lật đổ chính quyền của bà, chấm dứt 15 năm cầm quyền.

Tháng 11-2025, Tòa án Tội phạm quốc tế của Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà Hasina vì các tội ác chống lại loài người, liên quan đến chiến dịch trấn áp đẫm máu nhằm vào người biểu tình.

Chính quyền Dhaka gần đây cảnh báo sẽ thi hành án tử hình nếu bà trở về, đồng thời khẳng định bà không còn quyền kháng cáo do đã bỏ lỡ thời hạn theo quy định. Bà Hasina nhiều lần bác bỏ tính hợp pháp của phiên tòa.

Bangladesh cũng yêu cầu Ấn Độ dẫn độ cựu thủ tướng, song New Delhi cho biết yêu cầu này vẫn đang được xem xét.

Bà Hasina chỉ trích lập trường của chính quyền Bangladesh là mâu thuẫn, khi liên tục yêu cầu bà trở về nhưng lại đe dọa thi hành án tử hình.

"Suốt nhiều tháng qua, họ yêu cầu tôi trở về. Thế nhưng giờ đây khi tôi bắt đầu thực hiện những bước đi cụ thể để hồi hương, dường như họ quan tâm đến việc đe dọa tôi hơn là thực sự cho phép điều đó xảy ra", bà nói.

Cựu thủ tướng cũng khẳng định không có ý định nhờ Ấn Độ hỗ trợ thu xếp việc hồi hương, bởi bà đã quyết định tự nguyện trở về.

Theo bà Hasina, các luật sư đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu và thẻ căn cước Bangladesh cho bà thông qua cơ quan đại diện ngoại giao nước này tại New Delhi.

Ngoài bản án tử hình, bà còn đối mặt với hàng loạt cáo buộc khác, trong đó có tham nhũng. Tuy nhiên, bà khẳng định hơn 600 vụ án nhằm vào mình đều dựa trên những cáo buộc sai sự thật.

Theo các nhà phân tích, kế hoạch hồi hương của bà Hasina có thể là nỗ lực nhằm duy trì ảnh hưởng chính trị, giữ sự ủng hộ của những người trung thành và bảo đảm sự tồn tại của Đảng Liên đoàn Awami, vốn đang bị cấm hoạt động.

"Tôi không muốn chết. Tôi muốn sống và tiếp tục phục vụ đất nước. Nhưng nếu cái chết là cái giá phải trả để được trở về quê hương, tôi sẵn sàng đối mặt", bà Hasina nhấn mạnh.

Cựu Thủ tướng Bangladesh quyết về nước dù đối mặt án tử hình - Ảnh 3.Tuyên án tử hình vắng mặt cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

Ngày 17-11, Tòa án Tội phạm quốc tế - tòa án tội phạm chiến tranh trong nước của Bangladesh đặt tại thủ đô Dhaka - đã tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Sheikh Hasina Bangladesh lưu vong

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