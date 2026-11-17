Nam tài xế đi ô tô có sử dụng đèn led lắp sai quy định, bất nháy gây nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 17-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh Phạm Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) về sử dụng đèn led không đúng quy định, bật nháy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 16-11, tại Km 7+250 đường tỉnh 485B đoạn qua thôn Giáp Tư, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình, anh Tuấn đỗ xe bán tải BKS 18C-147xx bên đường và bật hệ thống đèn LED lắp thêm phía trước xe, liên tục nhấp nháy, gây lóa mắt các phương tiện đi ngược chiều.

Sau khi hình ảnh vụ việc được người dân đăng tải trên mạng xã hội và phản ánh đến Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Đến hồi 21h50 cùng ngày, tài xế là anh Phạm Anh Tuấn đã được mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, anh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ theo điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng CSGT yêu cầu anh Tuấn tháo dỡ toàn bộ đèn lắp thêm, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện. Đồng thời, sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.