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Cowboy Bebop trở lại sau 25 năm, nói không với AI khi phục chế bản 4K

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Đạo diễn Shinichiro Watanabe cho biết quá trình nâng cấp hình ảnh Cowboy Bebop lên chuẩn 4K gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là xử lý bụi, vết xước và bóng đổ trên các lớp phim hoạt hình vẽ tay.

Trailer Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven’s Door

Dù đã ra mắt hơn hai thập niên, Cowboy Bebop vẫn được xem là một trong những anime có ảnh hưởng của hoạt hình Nhật Bản. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, tác phẩm được làm mới với phiên bản phim 4K mang tên Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven’s Door, hiện trình chiếu tại các rạp ở Nhật Bản.

Đạo diễn Shinichiro Watanabe và nhà soạn nhạc Yoko Kanno đã chia sẻ về quá trình thực hiện dự án. Đạo diễn cho biết việc nâng cấp hình ảnh hoạt hình được sản xuất bằng kỹ thuật analog lên độ phân giải cao đặt ra nhiều thách thức, bởi những khuyết điểm nhỏ trong bản gốc có thể trở nên rõ ràng hơn khi phóng lớn.

Mất nhiều tháng chỉnh sửa thủ công từng khung hình trong Cowboy Bebop

Theo Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop sử dụng nhiều lớp tranh vẽ celluloid chồng lên nhau để tạo nên chuyển động và chiều sâu hình ảnh. Khi chuyển sang định dạng 4K, bụi bẩn trên các lớp tranh, vết xước và bóng đổ có nguy cơ lộ rõ, làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

Đạo diễn chia sẻ: "Khi nâng cấp một bộ phim từ thời kỳ analog lên độ phân giải cao, sẽ có những rủi ro. Do nhiều lớp tranh được chồng lên nhau, bụi trên các tấm cell có thể trở nên rất dễ nhận thấy".

Để giải quyết vấn đề, Bandai Namco Filmworks cùng đội ngũ hậu kỳ đã dành nhiều tháng kiểm tra và chỉnh sửa thủ công từng khung hình. Công việc bao gồm loại bỏ bụi, xóa vết xước và xử lý những vùng bóng đổ không mong muốn.

Đáng chú ý, quá trình phục chế không sử dụng AI mà được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Đây cũng là yếu tố khiến công việc kéo dài nhiều tháng, bởi đội ngũ phải xử lý hình ảnh một cách cẩn thận để không làm thay đổi nét vẽ và màu sắc ban đầu - Ảnh: Bandai

Shinichiro Watanabe cho biết ông gần như chỉ yêu cầu đội ngũ xóa bỏ toàn bộ những khuyết điểm rồi để họ tự thực hiện phần còn lại. Đạo diễn cũng bày tỏ sự hài lòng trước chất lượng hoàn thiện của phiên bản mới, đồng thời đánh giá cao công sức của những người tham gia dự án.

Thử thách lớn nhất của dự án là nâng cấp độ sắc nét nhưng vẫn giữ được phong cách hoạt hình đặc trưng của thập niên 1990. Những đường nét vẽ tay, độ nhiễu hình ảnh và bảng màu riêng là yếu tố tạo nên sức hút của Cowboy Bebop, vì vậy đội ngũ hậu kỳ phải cân bằng giữa việc cải thiện chất lượng và bảo toàn tinh thần bản gốc.

Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven’s Door hiện được trình chiếu tại các rạp ở Nhật Bản trong khuôn khổ dự án kỷ niệm 25 năm. Tuy nhiên, Bandai Namco Filmworks chưa công bố kế hoạch phát hành tại Mỹ hay các thị trường quốc tế khác - Ảnh: Bandai

Ra mắt năm 1998, Cowboy Bebop lấy bối cảnh tương lai, xoay quanh nhóm thợ săn tiền thưởng hoạt động trên con tàu vũ trụ Bebop. Các nhân vật cùng truy đuổi tội phạm khắp hệ Mặt trời, đồng thời đối diện với những ký ức và biến cố trong quá khứ.

Tác phẩm gây dấu ấn nhờ cách kết hợp giữa khoa học viễn tưởng, hành động, yếu tố tâm lý và âm nhạc jazz

Phần nhạc do Yoko Kanno cùng ban nhạc The Seatbelts thực hiện cũng trở thành một trong những yếu tố được khán giả nhớ đến khi nhắc về anime.

Bên cạnh Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe còn được biết đến qua nhiều tác phẩm như Samurai Champloo, Kids on the SlopeSpace Dandy. Dự án anime gần đây của ông là Lazarus, ra mắt năm 2024. Hiện đạo diễn chưa công bố cụ thể về tác phẩm tiếp theo.

Cowboy Bebop trở lại sau 25 năm, nói không với AI khi phục chế bản 4K - Ảnh 3.Cowboy Bebop: The Movie - Bản jazz bất hủ của anime Nhật Bản

Sau 25 năm, Cowboy Bebop: The Movie trở lại màn ảnh rộng Nhật Bản với phiên bản 4K, như một lời nhắc rằng có những tác phẩm anime đã trở thành bất hủ và chiến thắng phép thử của thời gian.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Cowboy Bebop Shinichiro Watanabe

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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