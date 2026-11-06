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Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp bàn giao nhà tình thương tại Đắk Lắk

tác giả
QUỲNH HƯƠNG
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QUỲNH HƯƠNG
QUỲNH HƯƠNG
T.D.V.
T.D.V.

Sáng 4-11, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho gia đình thương binh Hoàng Ngọc Lâm tại tổ dân phố 18, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp bàn giao nhà tình thương tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho gia đình thương binh Hoàng Ngọc Lâm, Tổ dân phố 18, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: DNCC

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an phường Thành Nhất. Về phía Công ty Thủy điện Buôn Kuốp có ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty và các cán bộ, công đoàn của công ty.

Công trình được triển khai theo kế hoạch vận động của Công an phường Thành Nhất về phối hợp sửa chữa nhà ở cho các gia đình thương binh trên địa bàn. Hưởng ứng chương trình, đầu tháng 10/2026, công ty đã đóng góp 80 triệu đồng để gia đình ông Hoàng Ngọc Lâm thực hiện sửa chữa căn nhà đang bị xuống cấp, cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Tại lễ bàn giao, Ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và Trung tá Trần Ngọc Quỳnh - Phó Trưởng Công an phường Thành Nhất bày tỏ niềm vui khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng an toàn, sạch đẹp.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp và công an, chính quyền địa phương đối với gia đình người có công.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cùng chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa nét đẹp nghĩa tình cùng truyền thống "đền ơn đáp nghĩa" đối với người có công với cách mạng.

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QUỲNH HƯƠNG - T.D.V.
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    Chủ đề: Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà ở Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

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