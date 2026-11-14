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Công an xác minh vụ con dâu đánh, đẩy ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Tại cơ quan công an, bà N.T.Đ. thừa nhận hành vi xô xát, đẩy ngã mẹ chồng 83 tuổi, đồng thời cho biết đã xin lỗi cụ bà tại cuộc họp gia đình.

Công an xác minh vụ con dâu đánh, đẩy ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh bà Đ. xô xát, đẩy ngã cụ L. được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Ngày 14-11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Hồng Sơn (Hà Nội) đang xác minh vụ việc con dâu xô xát, đánh, đẩy ngã mẹ chồng 83 tuổi lan truyền trên mạng xã hội.

Theo công an, ngày 12-11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hồng Sơn phát hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi xô xát, đẩy ngã một cụ bà, được chia sẻ trên mạng xã hội.

Công an xã đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, công an xác định sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10-11, tại thôn Tân Độ (xã Hồng Sơn).

Người phụ nữ trong video là N.T.Đ. (59 tuổi), cụ bà là bà N.T.L. (83 tuổi, cùng trú tại xã Hồng Sơn), có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Tại cơ quan công an, bà Đ. thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, nhận thức sai phạm. Bà Đ. cho biết đã xin lỗi cụ L. tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Công an xác minh vụ con dâu đánh, đẩy ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 3.

Công an làm việc với bà Đ. - Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành cụ bà, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung clip, một cụ bà tuổi cao, lưng còng, đi lại khó khăn, đang chậm chạp bước trên sân thì bị người phụ nữ đứng tuổi túm vai, giằng co và lắc mạnh.

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn quát mắng, đánh vào mặt, đẩy khiến cụ bà ngã xuống sân.

Công an xác minh vụ con dâu đánh, xô ngã mẹ chồng 83 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 4.Can ngăn mẹ chồng bị đánh, con dâu dùng vá múc xúp đánh người gây thương tích 54%

Thấy mẹ chồng bị đánh, Kim Thị Sa Minh vào can ngăn nhưng bị đánh lại. Tức giận, Minh dùng vá múc xúp bằng kim loại đánh đối phương gây thương tích 54%.

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DANH TRỌNG
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    Chủ đề: mẹ chồng con dâu xô xát xác minh con dâu đánh mẹ chồng

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