Chiếc xe máy công an thu giữ và tìm chủ sở hữu - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, vụ án xảy ra ngày 12-4-2026 tại đường Bảy Tấn, ấp 34, xã Bình Chánh, do Lê Minh Trung thực hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ một xe máy nhãn hiệu Honda, biển số 54T3-4512, số khung RLHJC4316BY044256, số máy JC43E1583442.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy trên và những người biết thông tin liên quan.

Người dân có thông tin về chiếc xe liên hệ đồng chí Trần Thanh Qui, cán bộ điều tra Công an xã Bình Chánh, qua số điện thoại 0938118414 hoặc đến địa chỉ số 283 đường An Phú Tây, xã Long Hưng, ấp 21, xã Bình Chánh để cung cấp thông tin.