Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Kiên

Nghi phạm Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Hữu Kiên - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Hữu Kiên (31 tuổi, thường trú thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, nơi thường trú thôn Lê Xá, xã Hồng Sơn, Hà Nội).

Công an xác định Kiên, Sơn là những người có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an chưa xác định được Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn hiện đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an truy tìm hai nghi phạm trên.

Công an đề nghị ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại điều tra viên thụ lý: 0915.121.989), cơ quan công an nơi gần nhất.

Hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.