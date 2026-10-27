Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hữu Kiên

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Công an đề nghị ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Nghi phạm Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Hữu Kiên - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Hữu Kiên (31 tuổi, thường trú thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, nơi thường trú thôn Lê Xá, xã Hồng Sơn, Hà Nội).

Công an xác định Kiên, Sơn là những người có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an chưa xác định được Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn hiện đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an truy tìm hai nghi phạm trên.

Công an đề nghị ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Hữu Kiên và Nguyễn Văn Sơn ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (số điện thoại điều tra viên thụ lý: 0915.121.989), cơ quan công an nơi gần nhất.

Hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an truy tìm Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Văn Sơn - Ảnh 3.Công an truy tìm Nguyễn Nam Hùng, Đỗ Bích Hải

Công an TP Hà Nội truy tìm Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải để xác minh tố giác liên quan hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng thông qua hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Hữu Kiên truy tìm công an truy tìm nghi phạm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất