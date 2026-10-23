Công an điều tra vụ vườn sầu riêng bị xịt thuốc diệt cỏ, 8 tấn trái bị rụng

Sầu riêng bị rụng trái do trúng thuốc diệt cỏ - Ảnh: PHƯỚC THANH

Ngày 23-10, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn xã Phú Hựu.

Trước đó, vào ngày 13-10, Công an xã Phú Hựu nhận được trình báo của ông P.V.P., ngụ ấp An Hòa, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp về việc vườn sầu riêng của ông bị người khác phun thuốc trừ sâu lên trái của 110 cây sầu riêng đang trồng khiến toàn bộ trái trên cây đều bị nám vỏ và rụng dần.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cùng Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường và tiến hành xác minh, rà soát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú Hựu đã mời Phạm Hữu Nghĩa, 33 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp (cháu ruột ông P.) lên làm việc.

Qua làm việc, Nghĩa thừa nhận do có mâu thuẫn với ông P. trong việc sử dụng chung cống ngăn nước vào vườn, vì thế khoảng 20 - 22h ngày 11-10, Nghĩa pha 3 bình thuốc diệt cỏ xịt vào trái của 110 cây sầu riêng của ông P..

Qua kiểm tra cân trọng lượng xác định 6.940kg sầu riêng loại Thái và 822kg sầu riêng loại Ri 6 bị thiệt hại rụng trái, chưa xác định có bị thiệt hại về cây. Thiệt hại tài sản ước tính trên 500 triệu đồng.

Hiện Công an xã Phú Hựu đang kiểm tra xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định.