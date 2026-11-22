Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tại TP.HCM cần được quản lý, bảo trì và bảo vệ thường xuyên - Ảnh: TIMC

Kết nối phản ánh với công tác quản lý hạ tầng

Thông qua Cổng thông tin 1022, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan quản lý. Các thông tin sau khi tiếp nhận được phân loại, chuyển đến đơn vị phụ trách theo lĩnh vực và thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.

Theo ông Đỗ Tấn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm), phản ánh của người dân qua Cổng 1022 không chỉ dừng lại ở việc thông tin về một sự cố cụ thể mà còn là nguồn dữ liệu thực tế có giá trị đối với công tác quản lý hạ tầng.

Khi các phản ánh được tổng hợp, phân tích theo khu vực, lĩnh vực và tần suất xuất hiện, cơ quan quản lý có thể nhận diện những địa bàn thường xuyên phát sinh bất cập, xác định các vấn đề cần quan tâm và có thêm cơ sở để chủ động kiểm tra, bảo trì, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Bảng thống phản ánh theo địa bàn tại TP.HCM - Ảnh: TIMC

Cách nhận diện và phản ánh sự cố hiệu quả

Trong sinh hoạt và đi lại hằng ngày, người dân có thể góp phần bảo vệ hạ tầng đô thị bằng cách chủ động quan sát, phát hiện và thông tin kịp thời những dấu hiệu bất thường.

Việc nhận diện sớm các nguy cơ không chỉ giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin kiểm tra mà còn góp phần hạn chế những tình huống mất an toàn trong cộng đồng.

Ở lĩnh vực thoát nước, người dân cần chú ý tình trạng nắp hố ga mất hoặc nứt vỡ, miệng thu nước bị tắc nghẽn, cửa thu bị che lấp, công trình thoát nước hư hỏng hoặc những bất thường tại các tuyến kênh, cửa xả.

Với cây xanh và công viên, cần lưu ý những cây có dấu hiệu nghiêng, thân nứt, rỗng, mục, cành lớn khô hoặc có nguy cơ gãy đổ, nhất là tại khu vực có đông người qua lại. Những dấu hiệu hư hỏng tại các lối đi, khu vui chơi và trang thiết bị công viên cũng cần được ghi nhận, thông tin đến đơn vị quản lý.

Đối với hệ thống chiếu sáng, các dấu hiệu như trụ đèn nghiêng, hư hỏng, đèn không hoạt động, tủ điện mất nắp bảo vệ hoặc dây dẫn điện bị hở cần được phản ánh kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự ý tiếp xúc với dây điện, tủ điện và thiết bị có dấu hiệu mất an toàn.

Ở lĩnh vực giao thông, cần chú ý biển báo bị gãy, đổ hoặc che khuất tầm nhìn, dải phân cách hư hỏng, mặt đường xuất hiện ổ gà, sụt lún, nứt vỡ và những bất thường có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Người dân sử dụng điện thoại gửi phản ánh về công tác chỉnh trang cây xanh, đồng thời cung cấp hình ảnh và địa điểm cụ thể để cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm tra và xử lý - Ảnh: TIMC

Để phản ánh được tiếp nhận và xử lý thuận lợi, người dân cần cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác.

Trước hết, cần ghi cụ thể vị trí xảy ra sự việc, gồm tên đường, địa điểm dễ nhận biết và phường, xã nơi phát sinh vấn đề. Nội dung phản ánh nên mô tả đúng tình trạng quan sát được, thời điểm phát hiện và mức độ ảnh hưởng nếu có; tránh suy đoán nguyên nhân khi chưa có căn cứ.

Người dân có thể gửi kèm hình ảnh để cơ quan chức năng thuận tiện xác định vị trí và đánh giá hiện trạng. Tuy nhiên, việc ghi nhận hình ảnh phải bảo đảm an toàn, không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm hoặc dừng, đứng dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Phối hợp xử lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân

Đối với các sự cố thuộc phạm vi được giao quản lý, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận thông tin, kiểm tra hiện trạng và tổ chức xử lý theo thẩm quyền.

Những phản ánh thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn do đơn vị khác phụ trách sẽ được chuyển đến cơ quan có trách nhiệm theo quy trình áp dụng.

Nhân viên Trung tâm làm việc tại văn phòng, tiếp nhận, theo dõi và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị - Ảnh: TIMC

Thực tế xử lý sự cố tại hiện trường là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả của cơ chế phối hợp này. Với mỗi trường hợp có thông tin đầy đủ về thời điểm phát hiện, quá trình tiếp nhận, đơn vị xử lý và kết quả khắc phục, cơ quan quản lý có thêm căn cứ theo dõi chất lượng giải quyết công việc.

Công tác sửa chữa sự cố sụt lún cống trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Hải - Ảnh: TIMC

Từ góc độ quản lý, hiệu quả của Cổng thông tin 1022 không chỉ nằm ở số lượng phản ánh được tiếp nhận hay sự cố được xử lý, mà còn ở khả năng kết nối thông tin giữa người dân và cơ quan chức năng.

Trung tâm mong muốn người dân không chỉ là người thụ hưởng các công trình, tiện ích công cộng mà còn là người tham gia giám sát, cùng cơ quan quản lý bảo vệ hạ tầng đô thị, góp phần xây dựng TP.HCM an toàn, thuận tiện và có chất lượng sống ngày càng tốt hơn.