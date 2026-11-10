Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cổ phiếu AI lao dốc, dấy lên lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Đợt bán tháo khiến nhóm cổ phiếu liên quan đến AI mất khoảng 1.000 tỉ USD vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch tuần qua đã làm gia tăng lo ngại về tính bền vững của xu hướng đầu tư này.

- Ảnh 1.

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ - Ảnh: bloomberg.com

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Mỹ trong những năm gần đây, đang đối mặt với những thách thức lớn khi chi phí phát triển hạ tầng ngày càng tăng, hiệu quả đầu tư chưa rõ ràng và môi trường chính trị tại Washington có nhiều thay đổi.

Theo bài phân tích đăng trên Calcalist ngày 8-11, đà tăng của nhóm cổ phiếu AI đã suy yếu từ tháng 10, khi giới đầu tư bắt đầu chú ý nhiều hơn đến chi phí khổng lồ và gánh nặng nợ của các doanh nghiệp công nghệ.

Trong phiên giao dịch ngày 5-11, chỉ số Nasdaq giảm 5,5%, trong khi cổ phiếu Nvidia mất 9%, AMD giảm 17% và SanDisk lao dốc 22%. Chỉ số ngành bán dẫn SOX giảm 12%, đưa cả SOX và Nasdaq vào vùng điều chỉnh với mức giảm hơn 10% so với đỉnh gần nhất.

Một trong những nguyên nhân làm gia tăng tâm lý thận trọng là triển vọng siết chặt quản lý lĩnh vực AI sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến khả năng tăng cường giám sát hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu, vốn đang gây sức ép lên hệ thống điện và chi phí sinh hoạt tại nhiều địa phương.

Từ đầu năm 2024, hàng trăm dự án trung tâm dữ liệu đã được phê duyệt tại Mỹ, với hơn 500 dự án đang xây dựng và trên 1.000 dự án khác trong giai đoạn lập kế hoạch.

Tuy nhiên, sự phản đối của cộng đồng địa phương đã khiến 46 dự án tại 20 quốc gia bị đình chỉ hoặc hủy bỏ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 170 tỉ USD. Các quy định mới có thể tiếp tục làm tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai hạ tầng AI.

Dù vậy, theo Calcalist, rủi ro chính trị có thể không phải thách thức lớn nhất đối với thị trường. Tổng thống Donald Trump vẫn có quyền phủ quyết các dự luật, trong khi duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh AI là mục tiêu nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Mỹ.

Vấn đề căn bản nằm ở khả năng thu hồi vốn từ những khoản đầu tư ngày càng lớn. Ngân hàng Goldman Sachs ước tính tổng chi tiêu cho hạ tầng AI giai đoạn 2026-2031 có thể đạt 7.600 tỉ USD, chủ yếu dành cho trung tâm dữ liệu và năng lượng.

Trong bối cảnh lạm phát Mỹ chưa hạ nhiệt rõ rệt và chi phí vốn có nguy cơ tăng, áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp công nghệ có thể ngày càng lớn.

Thị trường dự kiến tiếp tục biến động trong những tuần tới, với tâm điểm là báo cáo tài chính của Nvidia ngày 17-11, được xem là chỉ báo quan trọng về nhu cầu đầu tư hạ tầng AI. Bên cạnh đó, những thông tin về kế hoạch huy động vốn và định giá của các doanh nghiệp AI lớn như Anthropic và OpenAI cũng đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Theo đánh giá của Calcalist, đợt điều chỉnh vừa qua chưa đồng nghĩa với sự kết thúc của làn sóng đầu tư AI nhưng cho thấy thị trường đang chuyển từ kỳ vọng vào tiềm năng công nghệ sang yêu cầu chứng minh hiệu quả kinh doanh.

Khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng với hàng nghìn tỉ USD đầu tư vào hạ tầng sẽ là yếu tố quyết định triển vọng dài hạn của lĩnh vực này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cổ phiếu

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất