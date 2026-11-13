Cơ hội sở hữu bản thảo viết tay duy nhất bài diễn văn ‘Tôi có một ước mơ’

Bản thảo viết tay bài diễn văn "Tôi có một ước mơ" (I Have a Dream) của nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Martin Luther King Jr - Ảnh: christies.com

Bản thảo viết tay duy nhất còn được lưu giữ của bài diễn văn nổi tiếng "Tôi có một ước mơ" (I Have a Dream) của nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Martin Luther King Jr. sẽ được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Christie’s ở New York vào tháng 1/2027, với mức giá dự kiến vượt 10 triệu USD.

Theo thông báo của Christie’s, bản thảo gồm 7 trang giấy viết bằng mực xanh.

Mục sư King hoàn thành bản thảo cuối cùng vào sáng sớm 28-8-1963 tại khách sạn Willard ở thủ đô Washington, chỉ vài giờ trước khi ông bước lên bục phát biểu trong cuộc tuần hành lịch sử tại Washington, thu hút khoảng 250.000 người tham gia và trở thành dấu mốc quan trọng trong phong trào đấu tranh đòi bình đẳng chủng tộc tại Mỹ.

Trong nhiều thập kỷ, tài liệu này được cất trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Edward Clayton, người chuyên viết diễn văn và là cộng sự từng hỗ trợ mục sư King chuẩn bị bài phát biểu.

Cuối thập niên 1990, vợ ông Clayton là bà Xernona Clayton từng tìm thấy tài liệu này, nhưng khi đó, bà chưa biết đây là bản viết tay duy nhất còn lại của bản thảo cuối cùng. Phải đến năm 2024, khi tình cờ tìm thấy lại tài liệu trong bàn làm việc của người chồng quá cố, bà mới xác định được giá trị lịch sử đặc biệt của hiện vật.

Một chi tiết đáng chú ý là bản thảo gốc hoàn toàn không có câu nói nổi tiếng "Tôi có một ước mơ" - cụm từ sau này trở thành tên gọi và biểu tượng của bài diễn văn. Theo nhà đấu giá Christie’s, mục sư King đã ngẫu hứng đưa ra câu nói này khi phát biểu trước đám đông.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 22-1-2027. Trước đó, bản thảo sẽ lần đầu tiên được trưng bày công khai tại Atlanta từ ngày 16 đến 22-11 và tại New York từ ngày 15 đến 21-1-2027.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, trong đó có Trung tâm King (The King Center) do bà Coretta Scott King, vợ của nhà hoạt động, sáng lập nhằm tiếp nối di sản đấu tranh vì công bằng và bất bạo động của ông.

Martin Luther King Jr. là một trong những lãnh đạo tiêu biểu của phong trào đấu tranh đòi quyền dân sự cho người da màu tại Mỹ trong thập niên 1950 và 1960. Bài diễn văn "Tôi có một ước mơ" của ông được xem là một trong những bài phát biểu có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nước Mỹ.