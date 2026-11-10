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Cơ chế 'luồng xanh' ở Quảng Trị đạt kết quả thế nào sau hơn một tháng triển khai?

tác giả
THANH NGUYÊN
THANH NGUYÊN
THANH NGUYÊN

Sau hơn một tháng triển khai cơ chế 'luồng xanh 24 giờ' và 'luồng xanh 60%', Quảng Trị đã tiếp nhận 14 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 11 hồ sơ đã được giải quyết, 3 hồ sơ đang được xử lý.

Sau hơn một tháng triển khai, cơ chế “Luồng xanh” ở Quảng Trị đạt kết quả thế nào? - Ảnh 1.

Theo cơ chế "luồng xanh", các hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I được giải quyết trước hạn từ 1 - 3 ngày làm việc - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, từ ngày 3-10 đến 6-11, toàn tỉnh tiếp nhận 14 hồ sơ thuộc diện áp dụng cơ chế “luồng xanh”. Trong đó, có 1 hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và 13 hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh 60%”.

Theo đó, 1 hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh 24 giờ” là thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên thuộc dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 7, đã được giải quyết trước hạn 16 giờ.

Trong 12 hồ sơ đến hạn có 11 hồ sơ đã giải quyết, đạt tỉ lệ 91,67%. Trong đó, 10 hồ sơ được giải quyết trước hạn và 1 hồ sơ đúng hạn.

Cụ thể như tại dự án Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng U Bò - hồ Thác Chuối, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được hoàn thành trước hạn 4 ngày; thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh hoàn thành trước hạn 5 ngày.

Sau hơn một tháng triển khai, cơ chế “Luồng xanh” ở Quảng Trị đạt kết quả thế nào? - Ảnh 2.

Dự án Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng U Bò - hồ Thác Chuối, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được hoàn thành trước hạn 4 ngày - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hiện còn 3 hồ sơ đang được xử lý, trong đó 2 hồ sơ vẫn trong thời hạn giải quyết, 1 hồ sơ đã quá hạn thuộc dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 7.

Cơ chế “luồng xanh” được UBND tỉnh Quảng Trị triển khai từ ngày 3-10, hướng đến rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Cụ thể, cơ chế “luồng xanh 24 giờ” yêu cầu hoàn thành việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Với cơ chế “luồng xanh 60%”, các cơ quan, đơn vị phải cắt giảm tối thiểu 60% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu việc giải quyết phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, không để phát sinh tình trạng đùn đẩy, né tránh, ách tắc hoặc chậm trễ, nhất là đối với hồ sơ liên quan các dự án đầu tư.

Sau hơn một tháng triển khai, cơ chế “Luồng xanh” ở Quảng Trị đạt kết quả thế nào? - Ảnh 1.Quảng Trị triển khai 'luồng xanh' 24 giờ trong thực hiện thủ tục hành chính

Quảng Trị triển khai cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% với mục tiêu trả hồ sơ hành chính không quá 24 giờ và giảm 60% thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi và niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

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THANH NGUYÊN
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    Chủ đề: QUảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị Hồ Thác Chuối cơ chế luồng xanh

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