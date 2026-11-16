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Cơ bản hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Gói thầu mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 12km đoạn qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành, dự kiến cuối tháng 11 sẽ chuyển làn để nâng cấp phần đường cũ.

Cơ bản hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai - Ảnh 2.

Gói thầu XL02 dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 12km qua địa bàn Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành - Ảnh: A LỘC

Ngày 16-11, ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) - cho biết gói thầu số 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành.

Theo ông Hải, phần lớn đoạn tuyến thuộc gói thầu số 2 đã được thảm đủ 3 lớp nhựa, các đoạn còn lại dự kiến hoàn thành trong ngày 16-11. Nhà thầu đang thi công khe co giãn tại các vị trí cầu, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, lan can và hệ thống chiếu sáng.

Dự kiến cuối tháng 11, các đơn vị sẽ tổ chức chuyển làn, chuyển xe sang phần đường mới mở rộng để đóng phần đường cũ, phục vụ thi công nâng cấp. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông, đảm bảo xe đi lại thuận lợi.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 22km, gồm hai gói thầu.

Trong đó gói thầu số 2 dài gần 12km qua Đồng Nai, còn gói thầu số 1 dài khoảng 10km, chủ yếu thi công cầu cạn và cầu chính tại TP.HCM.

Liên danh nhà thầu đã huy động khoảng 2.000 nhân lực cùng hàng trăm máy móc, triển khai gần 80 mũi thi công tại hai gói thầu.

Tại gói thầu số 1, phần cầu cạn đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới, gồm bệ, thân trụ và xà mũ, hiện đang thi công bản mặt cầu.

Riêng cầu Long Thành và cầu Sông Tắc đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ và khối dầm đỉnh trụ. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công các đốt đúc hẫng và đúc dầm, phấn đấu hợp long hai cầu trong tháng 12 năm nay.

Cơ bản hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai - Ảnh 3.

Gói thầu XL02 mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa 3 lớp, chuẩn bị lật làn để nâng cấp phần đường cũ - Ảnh: A LỘC

Theo SEPMU, công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành được triển khai nhanh so với các dự án do đơn vị đã và đang thực hiện.

Song tiến độ gói thầu số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện phần cầu cạn qua TP.HCM chưa được thảm nhựa.

Thời gian qua, SEPMU đã tổ chức nhiều cuộc họp đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Hiện các vướng mắc về nguồn vật liệu như nhựa đường, đá xây dựng đã được xử lý. SEPMU yêu cầu nhà thầu gói thầu số 1 huy động thêm nhân lực, đẩy nhanh thi công các hạng mục, đảm bảo thảm nhựa phần cầu cạn qua TP.HCM trong tháng 12.

Hơn 16.300 tỉ đồng mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng, bao gồm vốn ngân sách nhà nước 6.500 tỉ đồng, còn lại do VEC huy động.

Dự án khởi công tháng 8-2025, có điểm đầu tại nút giao vành đai 2 (TP.HCM), điểm cuối tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai).

Theo thiết kế, đoạn từ nút giao vành đai 2 đến vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, đoạn từ vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng lên 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành được xây dựng thêm một cầu mới với quy mô 5 làn xe.

Dự án nhằm tăng năng lực khai thác, giảm tình trạng quá tải trên cao tốc TP.HCM - Long Thành thời gian qua. Đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, đặc biệt là kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM khi sân bay đi vào hoạt động.

Cơ bản hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai - Ảnh 3.Tiến độ hai gói thầu xây lắp dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành hiện ra sao?

Hai gói thầu xây lắp thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang bước vào giai đoạn chạy nước rút về đích.

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A LỘC
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    Chủ đề: VEC Đồng NAi Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành Sân bay Long Thành

    Dòng sự kiện: Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

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