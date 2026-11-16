Cơ bản hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đoạn qua Đồng Nai

Gói thầu XL02 dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 12km qua địa bàn Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành - Ảnh: A LỘC

Ngày 16-11, ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) - cho biết gói thầu số 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành.

Theo ông Hải, phần lớn đoạn tuyến thuộc gói thầu số 2 đã được thảm đủ 3 lớp nhựa, các đoạn còn lại dự kiến hoàn thành trong ngày 16-11. Nhà thầu đang thi công khe co giãn tại các vị trí cầu, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, lan can và hệ thống chiếu sáng.

Dự kiến cuối tháng 11, các đơn vị sẽ tổ chức chuyển làn, chuyển xe sang phần đường mới mở rộng để đóng phần đường cũ, phục vụ thi công nâng cấp. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông, đảm bảo xe đi lại thuận lợi.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 22km, gồm hai gói thầu.

Trong đó gói thầu số 2 dài gần 12km qua Đồng Nai, còn gói thầu số 1 dài khoảng 10km, chủ yếu thi công cầu cạn và cầu chính tại TP.HCM.

Liên danh nhà thầu đã huy động khoảng 2.000 nhân lực cùng hàng trăm máy móc, triển khai gần 80 mũi thi công tại hai gói thầu.

Tại gói thầu số 1, phần cầu cạn đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới, gồm bệ, thân trụ và xà mũ, hiện đang thi công bản mặt cầu.

Riêng cầu Long Thành và cầu Sông Tắc đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ và khối dầm đỉnh trụ. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công các đốt đúc hẫng và đúc dầm, phấn đấu hợp long hai cầu trong tháng 12 năm nay.

Gói thầu XL02 mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa 3 lớp, chuẩn bị lật làn để nâng cấp phần đường cũ - Ảnh: A LỘC

Theo SEPMU, công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành được triển khai nhanh so với các dự án do đơn vị đã và đang thực hiện.

Song tiến độ gói thầu số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện phần cầu cạn qua TP.HCM chưa được thảm nhựa.

Thời gian qua, SEPMU đã tổ chức nhiều cuộc họp đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Hiện các vướng mắc về nguồn vật liệu như nhựa đường, đá xây dựng đã được xử lý. SEPMU yêu cầu nhà thầu gói thầu số 1 huy động thêm nhân lực, đẩy nhanh thi công các hạng mục, đảm bảo thảm nhựa phần cầu cạn qua TP.HCM trong tháng 12.