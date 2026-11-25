Công nhân xắn nải tại xưởng sản xuất chuối ở khu liên hợp Koun Mom Campuchia - Ảnh: T.C.

"Năm 2027, gần như trồng được bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Chúng tôi không có hàng để bán thêm" - ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, nói về đầu ra của chuối xuất khẩu với báo chí tháng 11-2026.



Ước tính thị trường chuối châu Á trị giá khoảng 3 tỉ USD, cho thấy dư địa lớn để doanh nghiệp hướng tới doanh thu 1 tỉ USD từ mặt hàng này.

Nhân rộng mô hình trồng cây ăn trái kết hợp nuôi bò

Sau nhiều năm đầu tư và thử nghiệm tại Lào, Campuchia, hoạt động nông nghiệp của tập đoàn đã bắt đầu có kết quả. Nhu cầu mua chuối từ Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường khác hiện lớn hơn khả năng cung ứng.

Khác với hình thức mua bán qua thương lái, các đối tác ký hợp đồng trước, xác định sản lượng nhận theo từng tháng, thậm chí chia chi tiết đến từng tuần. Cả người mua và người bán đều phải bảo đảm sản lượng trong biên độ đã cam kết.

Bò chăn thả trên cánh đồng cỏ kết hợp trồng cây lâm nghiệp tại xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai - Ảnh: T.C.



Thaco Agri - tập đoàn thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của Thaco, dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích chuối tại Lào và Campuchia.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ muốn tăng vùng trồng mà còn đưa mô hình nông nghiệp tích hợp đã thử nghiệm về Việt Nam.

Tại Gia Lai, Thaco Agri đang phát triển mô hình trồng sầu riêng, xoài, bưởi kết hợp chăn nuôi bò. Trong mô hình này, phụ phẩm từ vườn cây được tận dụng làm thức ăn cho đàn bò. Chất thải chăn nuôi sau xử lý được sử dụng làm phân hữu cơ, quay lại phục vụ cây trồng.

Doanh nghiệp đang triển khai các trang trại bò kết hợp cây lâu năm, cây ăn trái với diện tích hàng nghìn héc ta.

Trong năm 2026, Thaco Agri đặt mục tiêu nâng diện tích cây ăn trái lên khoảng 8.200ha và tổng đàn bò vượt 200.000 con.

Cùng với đàn bò, doanh nghiệp mở rộng sang chăn nuôi heo công nghệ cao kết hợp trồng cây lâm nghiệp. Một trang trại rộng 157ha, quy mô khoảng 120.000 con đã được đầu tư tại Gia Lai. Thaco cũng chuẩn bị dự án khoảng 1.800ha tại xã Pờ Tó, bố trí khu chăn nuôi cùng vùng cây lâm nghiệp.

Cây lâm nghiệp vừa tạo vành đai sinh thái, vừa tham gia vào hệ thống xử lý môi trường của trang trại.

Hoạt động chăn nuôi được tự động hóa từ khâu cho ăn, theo dõi vật nuôi đến kiểm soát nhiệt độ và dịch bệnh.

Bên trong trang trại chăn nuôi bò - Ảnh: T.C.

Làm nông trường lúa 300ha

Một hướng đầu tư mới của Thaco là sản xuất lúa tập trung tại Hưng Yên. Doanh nghiệp đã đề xuất phát triển vùng trồng khoảng 15.000ha, với tổng vốn dự kiến 7.500 tỉ đồng.

Theo ông Dương, mỗi nông trường cần quy mô khoảng 300ha mới có thể cơ giới hóa đồng bộ và kiểm soát chi phí. Doanh nghiệp dự kiến tổ chức lại mặt bằng ruộng, hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng; áp dụng cơ giới hóa từ làm đất, gieo cấy, bón phân đến thu hoạch, vận chuyển.

Vùng lúa có thể kết hợp nuôi gia cầm, cá và tận dụng rơm rạ, phụ phẩm sau thu hoạch. Phía sau các nông trường sẽ là kho chứa, nhà máy chế biến và hệ thống logistics, thay vì chỉ trồng rồi bán lúa thô.

Tại khu vực vùng núi Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng, doanh nghiệp của ông Trần Bá Dương đề xuất đầu tư dự án trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên diện tích khoảng 1.200ha, tổng vốn dự kiến 12.300 tỉ đồng.

Sâm sẽ được trồng dưới tán rừng hoặc trong nhà màng, kết hợp với các loại cây dược liệu. Doanh nghiệp muốn xây dựng chuỗi sản xuất từ nghiên cứu giống, trồng và chăm sóc đến sơ chế, chế biến sâu.

Thaco bắt đầu tham gia lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2019. Ông Dương cho biết tập đoàn mất nhiều năm vừa làm, nghiên cứu, mắc lỗi rồi điều chỉnh trước khi các vùng sản xuất cho kết quả.

Theo Chủ tịch Thaco, mở rộng diện tích không phải phần khó nhất. Thách thức lớn hơn là duy trì năng suất, chất lượng và sản lượng ổn định.

Ví dụ như chuối xuất khẩu, doanh nghiệp phải giao hàng đúng lịch theo từng tuần. Nếu tỉ lệ chuối đạt chuẩn thấp hoặc sản lượng giao thiếu so với hợp đồng, bên bán có thể bị phạt. Ngược lại, người mua cũng phải nhận đủ lượng hàng đã ký.

Nông nghiệp có tiềm năng không giới hạn Ông Trần Bá Dương cho rằng nếu được tổ chức theo quy mô lớn, vận hành bằng quy trình công nghiệp và kiểm soát chặt chất lượng, sản lượng lẫn đầu ra thì "nông nghiệp có tiềm năng không giới hạn". Theo Thaco Agri, tổng vốn đầu tư lũy kế đến hết năm 2026 tại các khu liên hợp nông nghiệp ở Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến đạt khoảng 42.500 tỉ đồng. Bên cạnh chuối, Thaco Agri phát triển chăn nuôi bò, cây ăn trái và các hoạt động sản xuất tích hợp. Doanh thu toàn mảng nông nghiệp năm 2027 dự kiến 18.000-20.000 tỉ đồng.