Chủ tịch FPT Retail chọn từ khoá “lạc quan” khi nhìn nhận về hoạt động đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam trong năm vừa qua - Ảnh: Hoàng Khánh

Ngày 26/11/2026 tại TP.HCM, bà Nguyễn Bạch Điệp tham gia phiên thảo luận "Trở thành doanh nghiệp đáng đầu tư" (Becoming an Investable Business) trong khuôn khổ Vietnam Future Economy Summit 2026 do Bloomberg Businessweek Việt Nam tổ chức.

Cùng tham gia phiên thảo luận có ông Petri Deryng, nhà sáng lập kiêm nhà quản lý danh mục đầu tư PYN Elite, ông Thomas Lanyi, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực Đông Nam Á của CDH Investments và bà Tôn Minh Phương, Tổng Giám đốc Vietcap. Phiên thảo luận do bà Nguyễn Trần Phi Yến điều phối.

Tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Bạch Điệp bày tỏ niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, dựa trên sức mua của thị trường nội địa, những chuyển biến về thể chế và hạ tầng, cùng sự tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiệu quả vận hành là cơ sở để nhân rộng mô hình

Từ kinh nghiệm phát triển Long Châu, bà Nguyễn Bạch Điệp cho biết quyết định đầu tư mở rộng bắt đầu từ những bằng chứng cho thấy mô hình hoạt động hiện hữu thực sự hiệu quả và có khả năng nhân rộng. Yếu tố đầu tiên là hiệu quả của các cửa hàng hiện hữu, thể hiện qua tăng trưởng bình quân trên mỗi cửa, đồng thời doanh nghiệp đã có lợi nhuận trong hơn ba năm. Dư địa của thị trường bán lẻ dược phẩm và cơ hội phát triển thêm dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp doanh nghiệp xác định hướng tăng trưởng dài hạn.

Theo bà Điệp, nhà thuốc là một điểm tiếp cận trong hành trình chăm sóc sức khỏe, từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị và chăm sóc dài hạn. Việc phát triển hệ thống tiêm chủng bên cạnh mạng lưới nhà thuốc là một bước đi cụ thể theo hướng này, mở rộng phạm vi phục vụ của Long Châu sang chăm sóc dự phòng.

Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp chia sẻ kinh nghiệm huy động vốn và phát triển Long Châu - Ảnh: Hoàng Khánh

Chọn đối tác có thể đồng hành sau đầu tư

Chia sẻ kinh nghiệm huy động vốn cổ phần từ nhà đầu tư quốc tế, bà Nguyễn Bạch Điệp cho biết FPT Retail xem xét cả nhu cầu vốn dài hạn và khả năng đóng góp của đối tác sau đầu tư. Kinh nghiệm quản trị, năng lực phân tích tài chính và mạng lưới quốc tế là những yếu tố doanh nghiệp cân nhắc khi lựa chọn đối tác đồng hành. Bà cũng khuyến nghị các doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn nên chuẩn bị sớm và làm việc với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp.

Chia sẻ của Chủ tịch FPT Retail mang đến góc nhìn từ doanh nghiệp vận hành chuỗi bán lẻ cho phiên thảo luận về khả năng nhân rộng mô hình và lựa chọn đối tác đầu tư phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Hệ thống chuỗi Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, tương đương ⅓ dân số Việt Nam - Ảnh: Hoàng Khánh

Hệ thống chuỗi Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu hiện có hơn 2.700 nhà thuốc và hơn 240 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, với mạng lưới nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Hệ thống có đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế và đã phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, tương đương với ⅓ dân số Việt Nam.

Kiên định với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", Long Châu đẩy mạnh hợp lực với các đơn vị, cơ quan y tế, tập đoàn dược phẩm quốc tế nhằm kết nối chuyên môn, mở rộng các chương trình dự phòng và chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững, đồng thời gia tăng cơ hội tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn cho mọi người dân.