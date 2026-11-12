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Chủ động chăm sóc sức khỏe tuổi trưởng thành với Ovaltine Active Plus+

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Sức khỏe bền bỉ bắt đầu từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày. Đồng hành cùng lối sống năng động của người trưởng thành, Ovaltine vừa giới thiệu thực phẩm bổ sung Ovaltine Active Plus+, mang đến thêm lựa chọn dinh dưỡng tiện lợi.

Chăm sóc sức khỏe tuổi trưởng thành với Ovaltine Active Plus + cho lối sống năng động - Ảnh 1.

Sản phẩm Ovaltine Active Plus+ ra mắt tại sự kiện với thông điệp “Vẫn Khỏe. Vẫn Trẻ. Vẫn ACTIVE” - Ảnh: DNCC

Sự ra mắt của Ovaltine Active Plus+ với công thức dinh dưỡng 7 trong 1 mang đến một giải pháp tiện lợi, giúp người trưởng thành bổ sung vi chất bên cạnh các thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Ba nền tảng cho sức khỏe tuổi trưởng thành

Nhu cầu dinh dưỡng có thể thay đổi theo tuổi tác. Việc quan tâm đến ăn uống vì thế cần được duy trì qua từng giai đoạn cuộc sống, cùng với các thói quen lành mạnh và vận động vừa sức. Những điều tưởng nhỏ trong ngày thường chính là phần việc mỗi người có thể chủ động sắp xếp.

Ăn uống cân bằng, đa dạng. Bữa ăn hằng ngày nên có đủ các nhóm: chất đạm từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu; chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc; cùng vitamin và khoáng chất từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nên hạn chế bỏ bữa, ăn quá vội hoặc phụ thuộc vào đồ ăn chế biến sẵn.

Vận động thường xuyên. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hay yoga đều là những lựa chọn dễ bắt đầu, miễn phù hợp với thể trạng.

Sinh hoạt điều độ. Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái và khám sức khỏe định kỳ giúp mỗi người hiểu cơ thể mình hơn để điều chỉnh kịp thời.

Những nguyên tắc này nghe quen, nhưng duy trì đều đặn giữa nhịp sống bận rộn lại không dễ. Khi đó, một lựa chọn tiện lợi, dễ đưa vào thói quen hằng ngày có thể giúp việc chăm sóc bản thân nhẹ nhàng hơn.

Thêm một lựa chọn bổ sung dưỡng chất mỗi ngày

Ovaltine Active Plus+ là thực phẩm bổ sung dạng bột thức uống sữa lúa mạch bổ sung vi chất, được giới thiệu như một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng hằng ngày cho người trưởng thành năng động.

Chăm sóc sức khỏe tuổi trưởng thành với Ovaltine Active Plus + cho lối sống năng động - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đại diện thương hiệu và các khách mời cùng đứng chung trên sân khấu tại sự kiện ra mắt Ovaltine Active Plus+ - Ảnh: DNCC

Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm chứa 17 dưỡng chất gồm chất đạm, chất xơ, 11 loại vitamin cùng canxi, phốt pho, mangan và kẽm. Công thức 7 trong 1 hướng đến bảy khía cạnh sức khỏe:

Tim: Vitamin B1 góp phần duy trì chức năng hoạt động bình thường của tim.

Cơ bắp: Chất đạm giúp xây dựng các mô cơ thể; vitamin D góp phần duy trì chức năng cơ bắp bình thường.

Não: Kẽm góp phần duy trì chức năng nhận thức thông thường.

Xương: Canxi hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe và vitamin D hỗ trợ hấp thu canxi.

Hệ miễn dịch: Vitamin C góp phần duy trì chức năng hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Tiêu hóa: Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Mắt: Vitamin A cần thiết cho hoạt động của mắt.

Công thức còn kết hợp beta-glucan từ yến mạch và lúa mạch cùng bột hoa cúc.

Một khẩu phần 60g mỗi ngày mang đến lựa chọn bổ sung dinh dưỡng bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng và vận động phù hợp.

Sản phẩm chỉ đóng vai trò bổ sung dinh dưỡng hằng ngày, người trưởng thành vẫn cần dành sự quan tâm cho bữa ăn, thói quen vận động và cách sắp xếp sinh hoạt của bản thân.

Chăm sóc sức khỏe tuổi trưởng thành với Ovaltine Active Plus + cho lối sống năng động - Ảnh 3.

Đại diện Ovaltine giới thiệu dòng Active Plus+ với công thức 7 trong 1 dành cho người trưởng thành năng động trong lễ ra mắt - Ảnh: DNCC

Ra đời tại Thụy Sĩ năm 1904, Ovaltine đã gắn bó với nhiều thế hệ gia đình qua các sản phẩm dinh dưỡng từ lúa mạch. Việc ra mắt Active Plus+ đánh dấu bước mở rộng sang dinh dưỡng cho người trưởng thành, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở nhiều giai đoạn cuộc sống hơn.

Chăm sóc sức khỏe tuổi trưởng thành với Ovaltine Active Plus + cho lối sống năng động - Ảnh 4.

Ông Pongskorn Pongwattanasuk, Tổng Giám đốc phụ trách Thị trường Phát triển Đông Nam Á và Nam Á - Ảnh: DNCC

"Trong nhiều thế hệ, Ovaltine đã là một phần quen thuộc của đời sống gia đình tại nhiều thị trường.

Với Ovaltine Active Plus+, chúng tôi tiến thêm một bước quan trọng tại Việt Nam, mong muốn mang nền tảng và sự tin tưởng dành cho thương hiệu của chúng tôi vào lĩnh vực dinh dưỡng cho người trưởng thành", ông Pongskorn Pongwattanasuk, Tổng Giám đốc Thị trường Phát triển Đông Nam Á & Nam Á, thương hiệu Ovaltine & Twinings, chia sẻ.

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V.T.K
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    Chủ đề: Ovaltine

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