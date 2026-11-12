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Chính phủ Anh yêu cầu nhốt gia cầm do nguy cơ cúm gia cầm gia tăng

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Ngày 11-11, Chính phủ Anh đã ra lệnh nhốt toàn bộ các đàn gia cầm quy mô lớn ở xứ England do lo ngại rủi ro gia tăng trong bối cảnh số trường hợp nhiễm cúm gia cầm tăng lên.

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Gà tây được nuôi ở Anh - Ảnh minh họa. Nguồn: metro.co.uk

Quy định này áp dụng từ ngày 13-11 đối với các trang trại nuôi từ 50 con gia cầm trở lên, nhằm bảo vệ các loài gia cầm nuôi nhốt. Những người bán hoặc cho/tặng trứng và các sản phẩm từ gia cầm cũng phải tuân thủ quy định này.

Chính phủ cũng thông báo áp dụng ngay lập tức các biện pháp an toàn sinh học bắt buộc, bao gồm khử trùng giày dép, cũng như thường xuyên làm sạch và phun khử trùng chuồng trại và các lối đi.

Các trang trại chăn nuôi gia cầm được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp cách ly chuồng trại và thực hiện an toàn sinh học nghiêm ngặt, luôn cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào và báo cáo ngay lập tức các trường hợp nghi ngờ.

Động thái này diễn ra sau khi giới chức Anh xác nhận 4 trường hợp cúm gia cầm ở gia cầm nuôi nhốt trong khoảng thời gian từ ngày 30-9 đến ngày 6-11.

Nhà chức trách đã nâng cảnh báo về mức độ rủi ro đối với chim hoang dã trên khắp nước Anh từ trung bình lên cao, sau khi phát hiện 16 ca nhiễm cùng một chủng virus ở nhiều loài chim khác nhau tại England trong cùng thời gian. Tuy nhiên, giới chức Anh đánh giá rủi ro đối với sức khỏe con người vẫn ở mức rất thấp.

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    Chủ đề: gia cầm

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