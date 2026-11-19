Thầy Lee Childs - Hiệu trưởng khối Trung học AIS Saigon - Ảnh: DNCC

Tại Trường Quốc tế Úc - AIS Saigon, việc chuẩn bị bắt đầu sớm hơn khi giúp học sinh hiểu thế mạnh, chọn môn có chủ đích và dành đủ thời gian để theo đuổi những điều các bạn thực sự quan tâm.

Chọn đúng trọng tâm trước khi lập kế hoạch ôn tập

Theo thầy Lee Childs - Hiệu trưởng khối Trung học AIS Saigon, chọn môn IGCSE hay IB (Chương trình Tú tài quốc tế) cần dựa trên ba căn cứ: hứng thú của học sinh, năng lực thể hiện qua bài làm và nhận xét của giáo viên, yêu cầu đầu vào của ngành học.

Chẳng hạn một học sinh quan tâm đến kỹ thuật có thể cần kiểm tra yêu cầu về toán cấp độ nâng cao trước khi chốt môn. Tại AIS Saigon, theo thầy Lee Childs, việc lựa chọn này bắt đầu từ chính học sinh, xác định các bạn có thế mạnh gì, hứng thú với điều gì và coi trọng điều gì.

"Sau đó, các em mới tìm hiểu nghề nghiệp, so sánh ngành học và cân nhắc nên chọn môn nào. Chuẩn bị từ Year 10 và Year 11 giúp học sinh có thời gian khám phá, thử sức và đổi hướng trước khi quyết định", thầy Lee chia sẻ.

Mục tiêu đó giúp kế hoạch ôn tập sẽ rất cụ thể. Một bạn nắm kiến thức nhưng trình bày thiếu lập luận cần luyện theo cách khác với một bạn còn hổng kiến thức nền.

Bài làm và phản hồi của giáo viên giúp xác định phần cần ưu tiên. Bài tiếp theo cho thấy cách ôn có hiệu quả hay cần điều chỉnh. Khi lựa chọn môn hoặc cấp độ chưa phù hợp, học sinh, gia đình và nhà trường có thể cùng xem xét lại.

Phụ huynh có thể cùng con dùng Unifrog để tìm hiểu nghề nghiệp, so sánh ngành và yêu cầu đầu vào. Với sự hỗ trợ của đội ngũ tư vấn đại học, gia đình có thể lập lịch ngược từ hạn nộp để biết khi nào cần chuẩn bị bảng điểm, bài luận và phỏng vấn.

Bắt đầu sớm cũng giúp học sinh có thời gian xây dựng năng lực qua một hoạt động phù hợp, đảm nhận trách nhiệm và nhìn lại những gì mình đã đóng góp.

Trải nghiệm quốc tế từ khi còn học phổ thông

Thầy Lee nói kết quả IB tốt có thể mở cánh cửa đầu tiên nhưng chỉ riêng điểm số thì chưa đủ để giành được học bổng.

"Một hoặc hai hoạt động được theo đuổi qua nhiều năm với trách nhiệm thực sự, có giá trị hơn một danh sách dài. Các em cũng cần tập trình bày quan điểm, biết phản biện với thái độ tôn trọng và lên lịch chuẩn bị hồ sơ từ sớm", thầy Lee tư vấn.

Trong khóa 2026 gồm 111 học sinh tốt nghiệp, các bạn đã nhận được thư mời nhập học và học bổng từ nhiều trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc và châu Á.

Sadhika và Quang Khang (Gateau) là hai học sinh đầu tiên trong lịch sử AIS Saigon đạt 45/45 điểm trong Chương trình Tú tài quốc tế (IBDP). Quang Khang cũng là học sinh Việt Nam đầu tiên của trường đạt điểm IB tuyệt đối.

Theo thống kê của AIS Saigon, năm 2026, trường ghi nhận kết quả Tú tài Quốc tế (IB) thuộc top đầu, với điểm trung bình đạt 35,5. Sadhika và Quang Khang là hai học sinh đầu tiên của trường đạt điểm tuyệt đối 45/45 - Ảnh: NTCC

Là Huynh trưởng của AIS Saigon năm học 2025-2026, Quang Khang nổi bật với tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và tố chất lãnh đạo. Kết quả đạt điểm IB tuyệt đối giúp bạn nhận học bổng 100% tại The University of Sydney trị giá tối thiểu 180.000 đô la Úc và sẽ nhập học vào tháng 2-2027.

Với Sadhika, điểm IB tuyệt đối 45/45 là một dấu mốc bên cạnh EcoPsych - sáng kiến do bạn thành lập để kết nối tâm lý học và môi trường. Sau khi có kết quả IB, bạn được cả Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) nhận vào học theo chương trình hỗ trợ học phí của Bộ Giáo dục Singapore (MOE Tuition Grant).

Sadhika từng dự định lựa chọn học bổng và theo học tại Đại học York. Tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ cùng gia đình, bạn quyết định chọn NUS. Theo Sadhika, vị trí của NUS trong nhóm 10 đại học hàng đầu thế giới là một yếu tố giúp bạn đưa ra quyết định. Quan trọng hơn, lựa chọn này phù hợp với mục tiêu học tập lâu dài của Sadhika.

Là thành viên của Inspired Education Group, AIS Saigon kết nối học sinh với mạng lưới 125 trường trên thế giới. Qua chương trình Inspired Global Exchange, học sinh đủ điều kiện có thể học tại một trường khác trong hệ thống từ 5 tuần đến một năm học.

Còn chương trình Nsouli Scholars mang đến cơ hội cạnh tranh học bổng toàn phần trong mạng lưới Inspired. Trường hợp Sadhika là một Nsouli Scholar khi theo học tại AIS Saigon.

AIS Saigon kỷ niệm 20 năm thành lập với nhiều cột mốc và thành tích đáng tự hào - Ảnh: NTCC