Chia buồn: Ông Nguyễn Hữu Hùng, hưởng thọ 77 tuổi

Được tin Ông NGUYỄN HỮU HÙNG, sinh năm 1950, ba vợ anh Phạm Quỳnh Trung - Thư ký Tòa soạn - Tòa soạn số Báo Điện tử Tuổi Trẻ, đã từ trần hồi 14 giờ 27 phút, ngày 26-10-2026 (nhằm ngày 17 tháng 9 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 77 tuổi.

- Linh cữu quàn tại: Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội).

- Lễ viếng: 08 giờ 45 phút, ngày 29-10-2026 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Bính Ngọ).

- Lễ truy điệu: 10 giờ 00 phút, ngày 29-10-2026 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Bính Ngọ).

- Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Ban Biên tập, cán bộ nhân viên và CLB Truyền thống Báo Điện tử Tuổi Trẻ xin chia buồn cùng anh Phạm Quỳnh Trung và gia đình.