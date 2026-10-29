Chia buồn: Bà Trần Thị Sinh, thượng thọ 87 tuổi

Được tin bà TRẦN THỊ SINH, sinh năm 1940, mẹ chồng chị Nguyễn Thị Hoàng Hà (bút danh Phúc Điền) - Biên tập viên Tòa soạn số Báo Điện tử Tuổi Trẻ, đã từ trần lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29-10-2026 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Bính Ngọ), thượng thọ 87 tuổi.

- Linh cữu quàn tại: tổ 17, KP. Tân Phong, phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai (Long Khánh cũ).

- Lễ nhập quan: 17 giờ 00, ngày 29-10-2026 (nhằm ngày 20 tháng 9 năm Bính Ngọ).

- Lễ động quan: 08 giờ 00, ngày 31-10-2026 (nhằm ngày 22 tháng 9 năm Bính Ngọ).

- Linh cữu được đưa đi an táng tại: Công viên nghĩa trang Hoài Ân Viên, phường Hàng Gòn, TP. Đồng Nai.

Ban Biên tập, cán bộ nhân viên và CLB Truyền thống Báo Điện tử Tuổi Trẻ xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Hoàng Hà và gia đình.