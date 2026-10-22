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Chăm cha mẹ già cần tình thương, sự nhẫn nại lớn lao như cha mẹ từng chăm chúng ta

tác giả
VĨNH TOÀN
VĨNH TOÀN
VĨNH TOÀN

Những chuyện thường ngày của một người con trai chăm mẹ già ở tuổi U80 trí nhớ ngày càng suy giảm đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ bạn đọc.

Chăm cha mẹ già: Tình thương đi cùng sự kiên nhẫn 'khổng lồ' - Ảnh 1.

Cha mẹ từng dịu dàng, nhẫn nại biết bao khi chăm chút con trẻ từ thuở con mới lọt lòng - Minh họa: DAD

Bài viết "Có hôm mệt mỏi, nghe hỏi một chuyện đến lần thứ mười, con lớn tiếng với mẹ rồi thấy lòng nhói đau" của tác giả Phước An, đăng trên Tuổi Trẻ ngày 20-10, kể những chuyện thường ngày trong một gia đình có mẹ già ở tuổi U80 lúc nhớ lúc quên.

Thế nhưng, chính những điều bình dị ấy khiến nhiều người đọc nghẹn ngào bởi họ nhìn thấy hình bóng của cha mẹ mình và cả những phút giây chưa trọn vẹn của chính mình trong cách đối xử với đấng sinh thành.

Rồi đến lúc chúng ta cũng ở tuổi già như cha mẹ 

Bạn đọc Trọng Nhân nhận xét: "Một bài viết chạm đến góc khuất rất thật và rất mềm yếu trong tâm hồn mỗi người con". Bạn đọc Nguyễn Hiếu cũng gợi lên một suy ngẫm đáng quý: "Nên tự hỏi khi mình đến U80 chắc cũng giống như mẹ do tuổi già, sinh lão bệnh tử thường là vậy?".

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Lời nhắc ấy khiến chúng ta hiểu rằng tuổi già là chặng đường ai rồi cũng có thể bước đến. Khi ấy, chúng ta cũng có thể nhớ trước quên sau, cũng cần được hỏi han, nhắc nhở và bao dung.

Bạn đọc Anhs viết: "Đời người ngắn ngủi lắm, cha mẹ già đi cũng giống như một đứa trẻ cần sự bao bọc".

Sự so sánh ấy gợi nhiều suy nghĩ. Cha mẹ già không chỉ cần được bảo vệ mà còn cần được tôn trọng. Họ vẫn có những mong muốn, sở thích và lòng tự trọng của riêng mình. 

Yêu thương không phải làm thay tất cả, càng không phải tước đi mọi quyền tự quyết, mà là biết đồng hành, hỗ trợ để cha mẹ được sống an toàn và vui vẻ trong khả năng của mình.

Và rồi, điều khiến người con day dứt nhất trong câu chuyện cũng xuất hiện: sau một ngày dài mệt mỏi, khi mẹ hỏi đi hỏi lại một chuyện đến lần thứ mười, anh đã không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng với mẹ. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ngơ ngác, già nua của mẹ, lòng anh lập tức nhói đau.

Bạn đọc Mỹ Hằng bộc bạch: "Đọc mà thấy thương cả mẹ lẫn con, đôi khi những lời nói lúc mệt lại khiến mình day dứt rất lâu!".

Còn bạn đọc Lan Lê và bạn đọc 2000****@nttu.edu.vn cũng cho biết họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện. Có người thương mẹ nhưng vẫn đôi lần tranh luận, cáu gắt rồi ân hận; có người chỉ mong mẹ bình an, bản thân đủ sức khỏe để chăm sóc mẹ và đủ kiên nhẫn để dịu dàng mỗi ngày.

Chăm cha mẹ lớn tuổi cần "một sự kiên nhẫn khổng lồ"

Bạn đọc Thùy Trang chia sẻ: chăm sóc người già, đặc biệt là cha mẹ đã lú lẫn, nhớ nhớ quên quên, thực sự cần "một sự kiên nhẫn khổng lồ", trong khi áp lực cuộc sống đôi khi khiến người chăm sóc chùng lòng. Nhưng chính trong những lúc kiệt sức ấy, ta càng cần học cách giữ bình tĩnh, để không biến sự mệt mỏi thành những lời nói làm người thân tổn thương.

Bạn đọc Duy Tân mong mọi người dù mệt mỏi vẫn cố gắng kiên nhẫn với ba mẹ. Bạn đọc Chí Linh nhấn mạnh rằng tình yêu thương lớn nhất dành cho mẹ chính là sự kiên nhẫn và bao dung, bởi mẹ từng kiên nhẫn với chúng ta suốt những năm tháng đầu đời.

Bạn đọc Duy Nhất cũng nhận ra một nghịch lý: càng lớn, con người đôi khi càng ít kiên nhẫn với cha mẹ, trong khi với con trẻ ngày nhỏ, cha mẹ đã nhẫn nại biết bao.

Bạn đọc Phát tự nhắc mình tại sao có thể nhẫn nại với người ngoài nhưng về nhà lại dễ cáu gắt với cha mẹ. Bạn đọc Hạnh cho rằng câu chuyện khiến mỗi người phải suy nghĩ lại về cách trò chuyện với ba mẹ.

Còn bạn đọc Hà Như chia sẻ đôi khi cha mẹ chỉ muốn hỏi han vài câu để biết con vẫn ổn; dù bận rộn đến đâu, hãy dành chút thời gian trò chuyện để gia đình gần gũi hơn.

Có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất là lời nhắc của bạn đọc Mẹ của con về khoảnh khắc người con lỡ lớn tiếng rồi nhìn gương mặt ngơ ngác của mẹ. Bởi đôi khi, điều khiến chúng ta đau lòng không phải là một câu hỏi được lặp lại mười lần, mà là việc mình đã không đủ dịu dàng với người chẳng còn khả năng kiểm soát trí nhớ như trước.

Rồi một ngày, chính chúng ta cũng già đi, cũng có thể quên trước quên sau và mong con cái dành thêm thời gian hỏi han. Bạn đọc ducanh nhắc đến quy luật ấy để khuyên mỗi người kiên nhẫn hơn với cha mẹ ngay từ hôm nay.

Minh Trần cũng nhắn nhủ còn cha mẹ bên cạnh là điều đáng quý, đừng để đến khi muốn quan tâm cũng không còn cơ hội.

Thông điệp của bài viết vì thế không phải là đòi hỏi người chăm sóc cha mẹ phải luôn hoàn hảo, không bao giờ được mệt mỏi hay nóng giận. Điều quan trọng là biết nhận ra giới hạn của mình, học cách điều chỉnh cảm xúc, tìm sự chia sẻ khi quá tải và cố gắng đối xử với cha mẹ bằng sự tôn trọng, dịu dàng. Nếu lỡ lời, hãy chủ động xin lỗi; nếu còn cơ hội, hãy nói lời yêu thương khi vẫn có thể.

Như lời bạn đọc 2000****@nttu.edu.vn chia sẻ: "Ai còn mẹ, hãy dành thêm thời gian bên mẹ, nói lời thương và cả lời xin lỗi khi cần, đừng cứ hẹn ngày mai". Bởi thời gian không chờ đợi ai. Đừng để đến một ngày, khi căn nhà không còn tiếng mẹ hỏi han, chúng ta mới ước mình được nghe lại câu hỏi quen thuộc ấy thêm một lần nữa.

- Ảnh 4.Có hôm mệt mỏi, nghe hỏi một chuyện đến lần thứ mười, con lớn tiếng với mẹ rồi thấy lòng nhói đau

Có những nỗi cực nhọc không thể đo đếm bằng tiền bạc, cũng có những nỗi lo không biết giãi bày cùng ai. Đó là nỗi lòng của người con trai ngày ngày chăm sóc mẹ ở tuổi xế chiều.

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    Chủ đề: cha mẹ chăm sóc cha mẹ chăm sóc cha mẹ già

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