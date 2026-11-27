ThS.BS.CKII Đỗ Quang Minh tư vấn phác đồ điều trị cho bệnh nhân Culver Thomas - Ảnh: DNCC

Ca phẫu thuật mổ mở đã cắt bỏ túi thừa dị dạng và gắp viên sỏi 4x6cm, giúp bệnh nhân trút bỏ được ống thông tiểu mà ông phải mang hơn 5 năm. Bệnh nhân người Mỹ ấy bất ngờ khi so sánh trải nghiệm điều trị tại Việt Nam và Mỹ.

"Mắc kẹt" ống thông tiểu hơn 5 năm

Tình trạng rối loạn tiểu tiện dai dẳng suốt 5 năm khiến sinh hoạt của ông Culver Thomas William gặp nhiều khó khăn. Dù đã tìm đến hai bác sĩ niệu khoa tại Mỹ, nguyên nhân gây bí tiểu vẫn chưa được xử lý tận gốc.

Ông từng được chỉ định điều trị tuyến tiền liệt bằng phương pháp Urolift kết hợp cắt đốt nội soi song tình trạng gắt buốt, ứ trệ vẫn không được cải thiện. Ông phải tự đặt ống thông tiểu cách quãng 3-4 lần mỗi ngày. Việc đặt ống kéo dài khiến bệnh nhân hay bị nhiễm trùng đường tiết niệu kèm tiểu đục, tiểu đau rát.

Đầu năm 2026, ông Culver chuyển đến TP.HCM sinh sống để khởi nghiệp và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Tình trạng rối loạn tiểu tiện vẫn là vấn đề khiến ông bận tâm.

Tìm hiểu các bệnh viện uy tín, ông lên mạng đăng ký lịch hẹn tại Bệnh viện FV và được xếp lịch khám trực tiếp với ThS.BS.CKII Đỗ Quang Minh - Trưởng khoa Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện FV. Điều khiến bệnh nhân người Mỹ ngạc nhiên ngay từ lần khám đầu tiên là tốc độ và sự kỹ lưỡng trong quá trình khám và đánh giá bệnh.

"Nhanh đến kinh ngạc! Từ 9h-15h, tôi đã hoàn thành chụp CT, xét nghiệm máu, nước tiểu, làm các kiểm tra khác và được tư vấn lại lần hai.

Bác sĩ Minh đã nghiên cứu tỉ mỉ toàn bộ 129 trang hồ sơ bệnh án từ các bác sĩ Mỹ của tôi và nắm rất rõ tình trạng trước khi trao đổi", ông Culver chia sẻ.

Cắt túi thừa bàng quang, bệnh nhân không còn lệ thuộc ống thông

Qua thăm khám và hình ảnh CT, bác sĩ Đỗ Quang Minh nhận định nguyên nhân khiến bệnh nhân bí tiểu và nhiễm trùng tái diễn không phải do tuyến tiền liệt như chẩn đoán trước đó. "Thủ phạm" lại nằm ở một túi thừa bàng quang.

"Đây là vùng thành bàng quang bị yếu, không có lớp cơ bình thường. Khi bàng quang co bóp để tống nước tiểu ra ngoài, một phần nước tiểu thay vì thoát hết ra ngoài lại dồn vào túi thừa. Bên trong túi thừa đã hình thành một viên sỏi có kích thước tới 4x6cm", bác sĩ Minh cho biết.

Sau khi giải thích tình trạng và các phương án điều trị, bác sĩ Minh tư vấn phẫu thuật mổ mở để cắt bỏ hoàn toàn túi thừa và lấy viên sỏi.

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang và gắp viên sỏi kích thước 4x6cm cho bệnh nhân người Mỹ - Ảnh: DNCC

Ca phẫu thuật do bác sĩ Đỗ Quang Minh và êkíp thực hiện diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. Bác sĩ đã cắt trọn túi thừa bàng quang và lấy ra viên sỏi kích thước 4x6cm. Đây là trường hợp dị dạng túi thừa bàng quang hiếm gặp thứ hai được ghi nhận tại Bệnh viện FV kể từ năm 2017.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được lưu ống thông tiểu 2 tuần để bàng quang lành hoàn toàn. Trong lần tái khám sau đó, kết quả chụp CT cho thấy bàng quang đã lành tốt, vết mổ phục hồi hoàn hảo và không bị xì nước tiểu.

Và rồi khoảnh khắc mà ông chờ đợi suốt 5 năm cũng đến, được tháo ống thông tiểu. "Hoan hô! Hoan hô! Cuối cùng tôi cũng được tháo cái ống này!" - bệnh nhân reo lên vui sướng.

Sau 5 năm, chiếc ống thông tiểu từng gắn liền với cuộc sống của ông cuối cùng cũng được tháo bỏ, giúp ông có thể quay lại cuộc sống bình thường. "Đây là một bước ngoặt lớn với tôi. Tôi đã lên ngay kế hoạch tập gym vào chiều nay!", ông Culver hào hứng.

Tìm đúng nguyên nhân mới điều trị triệt để

Theo bác sĩ Đỗ Quang Minh, túi thừa bàng quang ở người lớn tuổi có thể do tắc nghẽn đường ra (như tuyến tiền liệt lớn lâu ngày không chữa làm tăng áp lực gây phình ở chỗ yếu của thành bàng quang) hoặc do bẩm sinh.

Đánh giá toàn diện và xác định chính xác "gốc rễ" bệnh lý là yếu tố quyết định giúp bác sĩ đưa ra phác đồ tối ưu. Với ông Culver, việc phát hiện đúng tổn thương ở túi thừa bàng quang đã mở ra cơ hội chữa trị triệt để sau nhiều năm bế tắc.

Chia sẻ về trải nghiệm điều trị tại Bệnh viện FV, ông Culver nói chấm 9,95/10 điểm. Bệnh nhân đặc biệt ấn tượng với thời gian tiếp cận dịch vụ, sự kỹ lưỡng của bác sĩ và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên.

"Ở Mỹ, để đặt lịch hẹn với bác sĩ niệu khoa thường mất 5 tuần, nếu cần làm xét nghiệm thì phải chờ thêm 2-3 tuần nữa. Còn tại FV, tôi đăng ký chiều thứ năm thì sáng thứ hai đã khám, làm trọn bộ xét nghiệm và có kế hoạch điều trị chỉ mất 2 ngày làm việc!", ông chia sẻ.

BS. Đỗ Quang Minh kiểm tra vết mổ và đánh giá tốc độ hồi phục của bệnh nhân trong buổi tái khám - Ảnh: BVCC