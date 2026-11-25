Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài, thành phố Huế - Ảnh: DNCC

Carlsberg Việt Nam chính thức khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài, thành phố Huế, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi xanh.

Với diện tích lắp đặt gần 9.500 m², hệ thống điện mặt trời áp mái dự kiến tạo ra sản lượng điện tái tạo lên đến 2,23 triệu kWh, đáp ứng tới 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy bia Phú Bài.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam; ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, NordCham Vietnam, Carlsberg Việt Nam và các đối tác.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DNCC

Dự án điện mặt trời áp mái tiếp nối dấu mốc mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8-2025. Sau mở rộng, công suất sản xuất của nhà máy tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: "Trong hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Huế luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình phát triển của Carlsberg.

Tiếp nối dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài vào năm 2025, hôm nay chúng tôi tiếp tục ghi dấu một bước tiến mới khi đưa nguồn điện tái tạo trực tiếp vào hoạt động sản xuất. Ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở lượng điện được tạo ra, mà còn thể hiện niềm tin của chúng tôi rằng tăng trưởng dài hạn phải luôn song hành với trách nhiệm đối với môi trường.

Thông qua những khoản đầu tư thiết thực, chúng tôi đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow, hướng tới một tương lai bền vững hơn cho doanh nghiệp và những cộng đồng nơi chúng tôi hiện diện."

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DNCC

Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững

Đại diện Carlsberg Việt Nam cho biết, dự án điện mặt trời áp mái là một phần trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow của doanh nghiệp tại Việt Nam, với bốn trụ cột trọng tâm: Giảm phát thải carbon (Cutting Carbon), Bảo vệ thiên nhiên (Protecting Nature), Khuyến khích những lựa chọn có trách nhiệm (Inspiring Choice) và Trao quyền cho con người (Empowering People).

Tại nhà máy bia Phú Bài, công nghệ sản xuất bia tiết kiệm năng lượng, hệ thống thu hồi nhiệt và hơi nước từ nhiên liệu sinh khối giúp tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Nhà máy đạt hiệu suất sử dụng nước khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm (hl/hl) và mục tiêu không chất thải chôn lấp từ năm 2026.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài của Carlsberg Việt Nam - Ảnh: DNCC

Hệ thống điện mặt trời áp mái là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi năng lượng dài hạn của doanh nghiệp. Từ việc sử dụng chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (I-REC) vào năm 2022 đến đưa điện mặt trời trực tiếp vào sản xuất, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các giải pháp năng lượng bền vững, hướng tới cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Dấu ấn hợp tác xanh Việt Nam - Đan Mạch tại Huế

Lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Đan Mạch vừa ghi nhận bước phát triển quan trọng sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch vào tháng 10-2026, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tập đoàn Carlsberg đã trao thư bày tỏ ý định đầu tư tới lãnh đạo thành phố Huế, với kế hoạch dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026 - 2031.

Các đại biểu chúc mừng khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái - Ảnh: DNCC

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác song phương.

"Trong khi Chính phủ hai nước đóng vai trò định hướng và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa những mục tiêu chung thành kết quả cụ thể. Lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái hôm nay cho thấy tinh thần hợp tác thiết thực đó", bà Lina Gandløse Hansen chia sẻ thêm.